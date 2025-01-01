La meilleure option d'hébergement web pas cher que nous offrons est notre plan d'hébergement mutualisé simple. C'est une excellente option pour les débutants qui veulent créer leur propre site web, mais qui ne veulent pas payer un supplément pour des fonctions d'hébergement avancées qu'ils n'utiliseront pas.

Bien qu'en général l'hébergement mutualisé ne soit pas idéal si vous souhaitez héberger plusieurs sites web, gérer une boutique en ligne ou avoir un site web avec beaucoup de trafic, notre hébergement mutualisé simple est suffisant pour commencer.

Même nos plans d'hébergement web les moins chers comprennent créateur de site internet 50 Go de SSD, 100 Go de bande passante, un certificat SSL gratuit, une protection Cloudflare et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.