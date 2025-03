La migliore opzione di hosting web economica che offriamo è il nostro piano di Single Shared Hosting. È un'opzione eccellente per i principianti che vogliono avviare il proprio sito web ma non vogliono pagare un extra per funzionalità di hosting avanzate che non utilizzeranno.

Sebbene in generale l'hosting condiviso non sia eccezionale se desideri ospitare più siti web, gestire un negozio online o avere un sito con molto traffico, il nostro Single Shared Hosting è sufficiente per iniziare.

Anche i nostri piani di web hosting più economici includono un website builder, 50GB di SSD, 100GB di larghezza di banda, un certificato SSL gratuito, protezione Cloudflare e una garanzia di rimborso di 30 giorni.