Notre plan d'hébergement mutualisé le moins cher ne comprend pas de nom de domaine gratuit. Cependant, notre hébergement web Premium le permet. Il ne coûte pas très cher et est livré avec un grand nombre de fonctionnalités et de ressources supplémentaires, comme 100 Go de SSD, une bande passante sans compteur, des bases de données illimitées et 100 emails basés sur des noms de domaine.

Le plan d'hébergement web Premium est une excellente option pour les sites internet des petites entreprises, les blogs, les portfolios et les sites personnels avec un trafic accru.

Cela dit, vous pouvez obtenir un nom de domaine abordable même avec un plan d'hébergement bon marché. Optez pour des extensions moins populaires comme .online ou .shop, obtenez un nom de domaine plus mémorable et ne payez que 0,99 € pour la première année. Achetez-le et il se connectera automatiquement à votre hébergement bon marché.