সস্তা ওয়েব হোস্টিং
আপনার প্রয়োজনীয় হোস্টিং প্ল্যানটি দিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে শুরু করুন
বিনামূল্যে SSL সার্টিফিকেট ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
৳ 99.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আপনার নিখুঁত পরিকল্পনাটি বেছে নিন
82% ছাড়
Single
একক উদ্যোক্তাদের জন্য সেরা
৳ 99.00 /মাস
+3 মাসিক বিনামূল্যে
৳4,752.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳26,352.00)। ৳399.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
১টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
10 আপনার ফাইলের জন্য GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য ১টি মেইলবক্স - ১ বছরের জন্য ফ্রি
তুমি যা পাবে:
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳ 179.00 /মাস
+3 মাসিক বিনামূল্যে
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
সিঙ্গেলের সকল সুবিধা, প্লাস:
1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
75% ছাড়
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳ 279.00 /মাস
+3 মাসিক বিনামূল্যে
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
৫টি Node.js ওয়েব অ্যাপনতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্টফ্রি
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
কেন হোস্টিংগার থেকে ওয়েব হোস্টিং ডিল বেছে নেবেন?
২৪/৭ প্রযুক্তিগত সহায়তা
ওয়েব হোস্টিংয়ের যে কোনও দিক নিয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হোক না কেন, আমাদের গ্রাহক সাফল্য দল আপনাকে আপনার ওয়েবসাইট শিখতে এবং বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এমনকি আমাদের সবচেয়ে সস্তা ওয়েব হোস্টিং পরিষেবার সাথেও, আপনি পেশাদার প্রযুক্তিগত সহায়তা মিস করবেন না।
কম দামে দুর্দান্ত পরিষেবা
নির্ভরযোগ্য শেয়ার্ড হোস্টিং, এমন দামে যা তুলনামূলকভাবে কঠিন। Hostinger দিয়ে আপনার ওয়েবসাইট হোস্ট করুন, এবং লুকানো ফি বা খারাপ পরিষেবার মতো অপ্রীতিকর চমক নিয়ে চিন্তা করবেন না।
সহজ সেটআপ এবং নিয়ন্ত্রণ
আমাদের স্বজ্ঞাত hPanel হোস্টিং অ্যাকাউন্ট পরিচালনাকে সহজ করে তোলে। এটি আপনাকে জটিল কাজগুলি দ্রুত সম্পাদন করতে দেয় - তা সে একটি FTP অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হোক বা একটি ইমেল সেটআপ করা হোক। অটো ইনস্টলারের সাহায্যে, আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ করতে পারেন।
৯৯.৯% আপটাইম গ্যারান্টি
বিশ্বব্যাপী একাধিক ডেটা সেন্টার থাকা আমাদেরকে একটি সাশ্রয়ী মূল্যের ওয়েব হোস্ট করে তোলে যা দ্রুত লোডিং গতি এবং 99.9% আপটাইম গ্যারান্টি প্রদান করে। আমাদের সস্তা ওয়েবসাইট হোস্টিং পরিকল্পনা কম ল্যাটেন্সি এবং একটি মসৃণ ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সার্ভার সংস্থান সরবরাহ করে।
একটি দুর্দান্ত শুরুর জন্য বিশাল সম্পদ
আমাদের সস্তা ওয়েবসাইট হোস্টিং প্ল্যানের সাথে একটি ওয়েবসাইট নির্মাতা, ৫০ জিবি এসএসডি, ১০০ জিবি ব্যান্ডউইথ, একটি বিনামূল্যের SSL সার্টিফিকেট এবং সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী ওয়েবসাইটের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উন্নত সরঞ্জাম রয়েছে।
অল্প বিনিয়োগে আরও বেশি অর্জন করুন
আজই আপনার অনলাইন যাত্রা শুরু করুন। আমাদের সবচেয়ে সস্তা ওয়েবসাইট হোস্টিং প্ল্যানের মাধ্যমে শিখুন, তৈরি করুন এবং বৃদ্ধি করুন।
ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য উপযুক্ত
আমাদের সকল শেয়ার্ড হোস্টিং প্ল্যান ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। দ্রুত এবং সহজ সেটআপের জন্য প্রতিটি প্ল্যান একটি সহজ 1-ক্লিক ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলার সহ আসে। ওয়ার্ডপ্রেস সাইট-বিল্ডিং উইজার্ড সহজেই একটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইট তৈরি করতে সাহায্য করে, যেখানে লাইটস্পিড ওয়েব সার্ভার নিশ্চিত করে যে এটি দ্রুত লোড হয়।
বিশ্বাস এবং খ্যাতি তৈরি করুন
প্রতিটি হোস্টিং প্ল্যানের সাথে একটি বিনামূল্যের SSL সার্টিফিকেট আসে, যা আপনার সাইট এবং এর দর্শকদের মধ্যে নিরাপদ সংযোগ স্থাপন করে। আপনাকে এবং আপনার দর্শকদের নিরাপদ রাখার পাশাপাশি, এটি আপনার ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং খ্যাতি উন্নত করে।
একটি দুর্দান্ত শুরু অর্ধেক কাজ।
আমাদের সবচেয়ে সস্তা পরিকল্পনাটি নিয়ে এগিয়ে যান এবং একটি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ পরিবেশে অ্যাক্সেস পান। আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্যানেলটি স্বজ্ঞাত, যা আপনার জন্য শেখা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আপনার ধারণাগুলি বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।
কম খরচের ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
আমাদের সস্তা ওয়েব হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।