Le meilleur hébergement web pas cher
Lancez votre site à petit prix
Certificat SSL Gratuit Support client 24 h/24 et 7 j/7
MAD 7.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez le plan idéal
-81 %
Single
Parfait pour les autoentrepreneurs
MAD 7.99 /mois
+3 mois en plus
Obtenez 48 mois pour MAD 383.52 (prix d'origine : MAD 2,015.52). Renouvellement au prix de MAD 29.99/mois.
Créez 1 site web
Aucune application web Node.js
10 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an
Vous obtenez :
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Le plus populaire
-79 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
MAD 13.99 /mois
+3 mois en plus
Obtenez 48 mois pour MAD 671.52 (prix d'origine : MAD 3,263.52). Renouvellement au prix de MAD 46.99/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Single et :
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
-75 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
MAD 20.99 /mois
+3 mois en plus
Obtenez 48 mois pour MAD 1,007.52 (prix d'origine : MAD 3,983.52). Renouvellement au prix de MAD 67.99/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.jsInédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPressGRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
-81 %
Single
Parfait pour les autoentrepreneurs
MAD 7.99 /mois
+3 mois en plus
Obtenez 48 mois pour MAD 383.52 (prix d'origine : MAD 2,015.52). Renouvellement au prix de MAD 29.99/mois.
Créez 1 site web
Aucune application web Node.js
10 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an
Vous obtenez :
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Le plus populaire
-79 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
MAD 13.99 /mois
+3 mois en plus
Obtenez 48 mois pour MAD 671.52 (prix d'origine : MAD 3,263.52). Renouvellement au prix de MAD 46.99/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Single et :
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
-75 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
MAD 20.99 /mois
+3 mois en plus
Obtenez 48 mois pour MAD 1,007.52 (prix d'origine : MAD 3,983.52). Renouvellement au prix de MAD 67.99/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.jsInédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPressGRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
Pourquoi choisir Hostinger comme fournisseur d'hébergement pas cher ?
Support technique 24 h/24, 7 j/7
Quel que soit l'aspect de l'hébergement Web pour lequel vous avez besoin d'aide, notre équipe de support client sera à vos côtés pour vous aider à apprendre, à évoluer et à développer votre propre succès. Choisissez nos services d'hébergement web pas cher et bénéficiez d'une assistance technique professionnelle.
Un prix bas pour un service de qualité
Un hébergement web mutualisé fiable à un prix difficile à battre. Hébergez votre site web avec Hostinger et ne vous inquiétez pas des mauvaises surprises, comme des frais cachés ou un mauvais service.
Configuration et contrôle faciles
Notre hPanel utilise un design intuitif qui vous aide à vous y retrouver rapidement et facilement. Il vous permet d'effectuer des tâches plus complexes, comme la création d'un compte FTP ou la configuration d'un email, en un rien de temps. Vous pouvez également utiliser l'auto-installateur pour configurer WordPress en quelques minutes.
Garantie de haute vitesse et de disponibilité
Le fait de disposer de plusieurs data centers dans le monde entier nous permet de vous offrir une vitesse de chargement rapide et une garantie de disponibilité de 99,99 %. Même avec notre offre la moins chère, vous disposerez de suffisamment de ressources serveur pour garantir une expérience utilisateur fluide et une latence vraiment faible.
Énormes ressources pour un bon départ
Bénéficiez de 50 Go d'espace SSD, d'une large bande passante, de la prise en charge de PHP, MySQL et FTP, d'un compte email basé sur un nom de domaine, d'un certificat SSL gratuit et de tous les outils avancés dont vous avez besoin pour créer un site internet entièrement fonctionnel.
Réalisez plus avec un petit investissement
Commencez votre parcours en ligne dès aujourd'hui. Apprenez, créez et développez.
Parfait pour WordPress
Tous nos plans d'hébergement mutualisé sont optimisés pour les sites Web WordPress. Chaque plan d'hébergement est livré avec un programme d'installation pratique de WordPress en un clic pour une configuration rapide et facile. L'assistant de création de site WordPress inclus vous aidera à créer un site WordPress en toute simplicité, tandis que le serveur Web LiteSpeed assurera un chargement rapide.
Renforcer la confiance et la réputation
Chaque plan d'hébergement Web est accompagné d'un certificat SSL gratuit pour assurer des connexions sécurisées entre vos visiteurs et votre site. Cela permet non seulement d'assurer votre sécurité et celle de vos visiteurs, mais aussi de renforcer la crédibilité et la réputation de votre marque.
Un bon départ, c'est la moitié du travail
Prenez de l'avance avec notre plan le moins cher en accédant à un environnement riche en fonctionnalités. Notre tableau de contrôle d'hébergement web mutualisé est intuitif et facile à utiliser, ce qui vous permet d'apprendre, d'expérimenter et de concrétiser vos idées.
FAQ sur l'hébergement pas cher
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur l'hébergement pas cher.