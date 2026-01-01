App-sjablonen voor fitness en sport zijn vooraf ontworpen webapplicaties waarmee je tools kunt bouwen die mensen helpen trainen, hun voortgang bijhouden en hun fitnessdoelen bereiken – van trainingsplanners en activiteitstrackers tot coachingtools en voedingsgidsen. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan je behoeften, zodat je je eigen fitness- en sporttools kunt maken zonder te hoeven programmeren of technische instellingen te hoeven configureren.