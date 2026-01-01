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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

BMI calculator (clean)

Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Veelgestelde vragen over Hostinger-templates

Calculator en converter app templates zijn vooraf gebouwde web app lay-outs ontworpen voor het bouwen van tools die berekeningen, conversies en schattingen uitvoeren op basis van input van de gebruiker – van hypotheek calculators en BMI tools tot eenheid en temperatuur converters.Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door AI Builder ingebouwde AI – geen accounts van derden of technische setup nodig – om uw eigen rekenmachine en converter tools te maken.

Met de sjablonen voor reken- en conversie-apps kunt u hypotheekcalculators, BMI-trackers, calorieëntellers, winstmargecalculators, prijsopgavetools, eenhedenomrekenaars, temperatuuromrekenaars en meer maken. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook om handige tools in uw website te integreren of om ze voor uw klanten te ontwikkelen.

Programmeervaardigheden? Niet nodig! Met Hostinger Horizons kun je sjablonen aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. Onze AI genereert en actualiseert je webapplicatie op basis van je eigen aanwijzingen.

Je kunt binnen enkele minuten een werkende webapp maken en deze in uren verfijnen, afhankelijk van hoeveel aanpassingen je wilt. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. Calculator en converter tools behoren tot de meest effectieve manieren om de betrokkenheid op een bestaande website te vergroten – ze geven bezoekers een reden om langer te blijven en terug te keren. Met Hostinger AI Builder kunt u uw eigen rekentool bouwen en insluiten zonder te betalen voor oplossingen van derden.

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