Calculator and converter app templates

Calculator en converter app templates zijn vooraf gebouwde web app lay-outs ontworpen voor het bouwen van tools die berekeningen, conversies en schattingen uitvoeren op basis van input van de gebruiker – van hypotheek calculators en BMI tools tot eenheid en temperatuur converters.Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door AI Builder ingebouwde AI – geen accounts van derden of technische setup nodig – om uw eigen rekenmachine en converter tools te maken.