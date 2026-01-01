Communication app templates

Sjablonen voor communicatie-apps zijn vooraf ontworpen webapplicatie-lay-outs voor het bouwen van tools waarmee mensen verbinding kunnen maken, samenwerken en communiceren – van klantenservicechats en communityforums tot feedbacktools en helpdesksystemen. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan je behoeften, zodat je je eigen communicatietools zonder technische configuratie of programmeerwerk kunt maken.