Alle sjablonenWebsitesAppsNieuwsbrieven

AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
Productiviteit
Financieel
AI en creatieve tools
Generatoren
Rekenmachines en omrekenprogramma's
Meer
Alle templates
AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Veelgestelde vragen over Hostinger-templates

AI- en creatieve app-sjablonen zijn vooraf gebouwde web-applay-outs die zijn ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij creatieve taken – van schrijven en het genereren van afbeeldingen tot het ontwerpen en creëren van inhoud.Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door de ingebouwde AI van AI Builder – geen accounts van derden of technische instellingen vereist – om uw eigen AI-assistenten, creatieve tools en generatoren te maken.

AI- en creatieve app-sjablonen kunnen worden gebruikt om AI-schrijfassistenten, beeldgeneratoren, ontwerptools, contentmakers en meer te bouwen. Ze zijn geschikt voor persoonlijke projecten, maar ook voor het bouwen en aanbieden van creatieve tools aan klanten of je publiek.

Programmeervaardigheden? Niet nodig! Met Hostinger Horizons kun je sjablonen aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. Onze AI genereert en actualiseert je webapplicatie op basis van je eigen aanwijzingen.

Je kunt binnen enkele minuten een werkende webapp maken en deze in uren verfijnen, afhankelijk van hoeveel aanpassingen je wilt. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. Veel makers gebruiken AI Builder-sjablonen om AI-gestuurde tools te bouwen die ze aanbieden aan klanten of publiceren voor hun publiek. Zodra je app live is, kun je kosten in rekening brengen voor toegang, deze als service aanbieden of insluiten in een bestaand bedrijf.

Kunt u het sjabloon dat u nodig hebt niet vinden?

Creëer met Horizons
Bouw volledig functionele websites en apps door simpelweg met AI te chatten.

Vind je het mooi?

Er valt nog veel meer te ontdekken. Bekijk onze volledige bibliotheek met Hostinger-templates.
Bekijk alle sjablonen
Vind je het mooi?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.