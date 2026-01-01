Marketing app templates zijn vooraf gebouwde web app lay-outs ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij het plannen, maken en beheren van marketingactiviteiten – van social media schedulers en content kalenders tot UTM bouwers en blog post generators.Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door AI Builder ingebouwde AI – geen accounts van derden of technische setup nodig – om uw eigen marketing tools te maken.