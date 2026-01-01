Alle sjablonenWebsitesAppsNieuwsbrieven

Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
Productiviteit
Financieel
AI en creatieve tools
Generatoren
Rekenmachines en omrekenprogramma's
Meer
Alle templates
Content calendar

Content calendar

Veelgestelde vragen over Hostinger-templates

Marketing app templates zijn vooraf gebouwde web app lay-outs ontworpen voor het bouwen van tools die helpen bij het plannen, maken en beheren van marketingactiviteiten – van social media schedulers en content kalenders tot UTM bouwers en blog post generators.Ze bieden een startstructuur die kan worden aangepast en aangedreven door AI Builder ingebouwde AI – geen accounts van derden of technische setup nodig – om uw eigen marketing tools te maken.

Marketing-app-sjablonen kunnen worden gebruikt om tools te maken voor het plannen van sociale media, contentkalenders, UTM-generatoren, blogpostgeneratoren, advertentietekstgeneratoren, e-mailreeksgeneratoren en meer. Ze zijn geschikt voor het beheren van uw eigen marketingactiviteiten, maar ook voor het bouwen en aanbieden van marketingtools aan uw klanten.

Programmeervaardigheden? Niet nodig! Met Hostinger Horizons kun je sjablonen aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. Onze AI genereert en actualiseert je webapplicatie op basis van je eigen aanwijzingen.

Je kunt binnen enkele minuten een werkende webapp maken en deze in uren verfijnen, afhankelijk van hoeveel aanpassingen je wilt. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Marketingtools zijn bijzonder waardevol voor bedrijven en freelancers die hun workflow willen stroomlijnen. Gebruik ze voor je eigen marketingactiviteiten en stop met betalen voor dure tools van derden, of ga nog een stap verder en bied je app aan als betaalde dienst aan klanten om een nieuwe inkomstenbron voor je bedrijf te creëren.

Kunt u het sjabloon dat u nodig hebt niet vinden?

Creëer met Horizons
Bouw volledig functionele websites en apps door simpelweg met AI te chatten.

Vind je het mooi?

Er valt nog veel meer te ontdekken. Bekijk onze volledige bibliotheek met Hostinger-templates.
Bekijk alle sjablonen
Vind je het mooi?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.