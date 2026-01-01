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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

Veelgestelde vragen over Hostinger-templates

CRM-app-templates zijn vooraf ontworpen webapplicatie-layouts voor het bouwen van tools die helpen bij het beheren van klantrelaties, het volgen van leads en het organiseren van verkoopactiviteiten – van contactmanagers en dealtrackers tot klantportalen en verkoopdashboards. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan je bedrijfsbehoeften, zodat je je eigen CRM-oplossing kunt creëren zonder programmeerwerk en zonder technische configuratie.

Je kunt CRM-sjablonen gberuiken om contactmanagers, leadtrackers, verkooppijplijnen, klantportalen, dealdashboards, tools voor follow-upherinneringen en nog veel meer toepassingen te bouwen. Ze zijn geschikt voor het beheren van je eigen klantrelaties, maar ook voor het bouwen en aanbieden van CRM-oplossingen aan en voor je klanten.

Programmeervaardigheden? Niet nodig! Met Hostinger Horizons kun je sjablonen aanpassen door simpelweg de gewenste wijzigingen te beschrijven. Onze AI genereert en actualiseert je webapplicatie op basis van je eigen aanwijzingen.

Je kunt binnen enkele minuten een werkende webapp maken en deze in uren verfijnen, afhankelijk van hoeveel aanpassingen je wilt. De template biedt de basisstructuur, terwijl AI helpt bij het genereren van functies en het aanpassen van de interface.

Ja. CRM-tools zijn erg in trek bij kleine bedrijven en freelancers die hun klanten op een eenvoudige manier willen beheren. Bouw je eigen CRM en stop met betalen voor dure platforms – of ga nog een stap verder en bied je eigen CRM aan als betaalde dienst aan klanten, waarmee je een nieuwe inkomstenbron voor je bedrijf creëert.

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