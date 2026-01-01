CRM-app-templates zijn vooraf ontworpen webapplicatie-layouts voor het bouwen van tools die helpen bij het beheren van klantrelaties, het volgen van leads en het organiseren van verkoopactiviteiten – van contactmanagers en dealtrackers tot klantportalen en verkoopdashboards. Ze bieden een basisstructuur die volledig kan worden aangepast aan je bedrijfsbehoeften, zodat je je eigen CRM-oplossing kunt creëren zonder programmeerwerk en zonder technische configuratie.