Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .fun domein.

Wat is een .fun-domein? Het .fun-domein is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor entertainment, hobby's en speelse projecten. Het is voor iedereen toegankelijk en wordt vaak gebruikt voor games, evenementen, humorsites en creatieve communities.

Voor wie is een .fun-domein bedoeld? Een .fun-domein is geschikt voor entertainmentblogs, gamingcommunities, evenementorganisatoren, partyservices en humoristen die speelse content willen presenteren, een gedenkwaardig merk willen opbouwen en luchtige ervaringen willen uitstralen.