Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .blog domein.

Wat is een .blog-domein? Het .blog-domein is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor blogs en persoonlijke of professionele publicaties. Het is voor iedereen beschikbaar en wordt veel gebruikt door schrijvers, merken en websites die zich richten op content.

Voor wie is een .blog-domein bedoeld? Een .blog-domein is geschikt voor schrijvers, contentmakers, marketeers en mediateams die een duidelijke plek willen voor artikelen en opiniestukken. Het past bij persoonlijke blogs, bedrijfsnieuwsplatforms en nichepublicatieprojecten.