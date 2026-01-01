Geef je stem een thuis met een .blog domein
26,99€/jaar1,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
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Over het .blog domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .blog domein.
Wat is een .blog-domein?
Het .blog-domein is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor blogs en persoonlijke of professionele publicaties. Het is voor iedereen beschikbaar en wordt veel gebruikt door schrijvers, merken en websites die zich richten op content.
Voor wie is een .blog-domein bedoeld?
Een .blog-domein is geschikt voor schrijvers, contentmakers, marketeers en mediateams die een duidelijke plek willen voor artikelen en opiniestukken. Het past bij persoonlijke blogs, bedrijfsnieuwsplatforms en nichepublicatieprojecten.
Waarom kiezen voor een .blog-domein?
Een .blog-domein geeft duidelijk aan dat uw website gericht is op content, waardoor bezoekers uw website direct begrijpen en gemakkelijk onthouden. Het biedt een consistente, professionele keuze voor uw berichten, e-mailadressen en merkgroei op de lange termijn.
Domeininformatie voor .blog
TLD
.blog
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
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Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.blog-domein FAQ's
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.