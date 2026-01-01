Geef je stem een thuis met een .blog domein

26,99/jaar1,99/1e jaar
Bespaar 93%
Voor het eerste jaar
.blog

Over het .blog domein

Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .blog domein.

Wat is een .blog-domein?

Het .blog-domein is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor blogs en persoonlijke of professionele publicaties. Het is voor iedereen beschikbaar en wordt veel gebruikt door schrijvers, merken en websites die zich richten op content.

Voor wie is een .blog-domein bedoeld?

Een .blog-domein is geschikt voor schrijvers, contentmakers, marketeers en mediateams die een duidelijke plek willen voor artikelen en opiniestukken. Het past bij persoonlijke blogs, bedrijfsnieuwsplatforms en nichepublicatieprojecten.

Waarom kiezen voor een .blog-domein?

Een .blog-domein geeft duidelijk aan dat uw website gericht is op content, waardoor bezoekers uw website direct begrijpen en gemakkelijk onthouden. Het biedt een consistente, professionele keuze voor uw berichten, e-mailadressen en merkgroei op de lange termijn.

Domeininformatie voor .blog

TLD
.blog
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
ICANN-kosten
0,17 €

Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis vereist
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Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
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Tips

Hoe krijg je de beste domeinnaam?

1. Vermeld uw merknaam

Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinnamen verkopen snel — zoek en bemachtig die van jou vandaag nog.Start zoekopdracht

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.blog-domein FAQ's

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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