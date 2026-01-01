n8n is een workflowautomatisatieplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele, op knooppunten gebaseerde editor. Deze implementatie voegt n8n's AI Assistant toe, een chatinterface die verzoeken in gewone taal omzet in werkende workflows — het kiest de juiste knooppunten, verbindt ze met elkaar, schrijft de expressies en legt uit waarom een uitvoering is mislukt in plaats van u logboeken te laten lezen.

De assistent voert code uit in een sandbox-service die naast n8n op uw eigen VPS wordt geïmplementeerd in plaats van in een cloud van derden, zodat workflowlogica, inloggegevens en gegenereerde code op uw infrastructuur blijven. Het wordt aangedreven door Nexos AI, waardoor de assistent toegang krijgt tot geavanceerde modellen via één enkele sleutel, terwijl u onbeperkte workflow-uitvoeringen en geen prijs per taak behoudt.