Tot wel 69% korting voor n8n with AI Assistant

Implementeer n8n met AI Assistent met één-klik installatie.

Workflowautomatisering met een ingebouwde AI-chat die uw automatiseringen voor u plant, bouwt en debugt.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
7,99/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer n8n met AI Assistent met één-klik installatie.

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64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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KVM 8
64,99
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8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met n8n with AI Assistant kunt bouwen

n8n is een workflowautomatisatieplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele, op knooppunten gebaseerde editor. Deze implementatie voegt n8n's AI Assistant toe, een chatinterface die verzoeken in gewone taal omzet in werkende workflows — het kiest de juiste knooppunten, verbindt ze met elkaar, schrijft de expressies en legt uit waarom een uitvoering is mislukt in plaats van u logboeken te laten lezen.

De assistent voert code uit in een sandbox-service die naast n8n op uw eigen VPS wordt geïmplementeerd in plaats van in een cloud van derden, zodat workflowlogica, inloggegevens en gegenereerde code op uw infrastructuur blijven. Het wordt aangedreven door Nexos AI, waardoor de assistent toegang krijgt tot geavanceerde modellen via één enkele sleutel, terwijl u onbeperkte workflow-uitvoeringen en geen prijs per taak behoudt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van n8n with AI Assistant

Chatgedreven workflow opbouw

Beschrijf de gewenste automatisering in eenvoudige bewoordingen en de assistent stelt de knooppunten, verbindingen en expressies voor je samen.

Zelf-gehoste codesandbox

Gegenereerde code wordt uitgevoerd in een geïsoleerde sandbox-service die op uw eigen VPS draait, zodat er niets wordt verzonden naar een externe uitvoeringsprovider.

Begeleide foutopsporing

Vraag de assistent waarom een uitvoering is mislukt en krijg een verklaring met een concrete oplossing in plaats van door ruwe uitvoeringslogboeken te spitten.

Nexos AI Model Toegang

Eén Nexos AI-sleutel geeft de assistent toegang tot toonaangevende modellen, en je kunt op elk moment wisselen van model.

Volledige n8n Automatiseringssuite

Alles in standaard n8n is inbegrepen — honderden integraties, webhooks, schema's en aangepaste JavaScript-nodes.

Data blijft op uw VPS

Workflowdefinities, API-referenties en uitvoeringsgeschiedenis worden opgeslagen in een persistent volume dat u beheert en vrijelijk kunt back-uppen.

Waarom zou je n8n with AI Assistant op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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