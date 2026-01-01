Implementeer n8n met AI Assistent met één-klik installatie.
Workflowautomatisering met een ingebouwde AI-chat die uw automatiseringen voor u plant, bouwt en debugt.
Kies een VPS-abonnement voor n8n with AI Assistant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met n8n with AI Assistant kunt bouwen
n8n is een workflowautomatisatieplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele, op knooppunten gebaseerde editor. Deze implementatie voegt n8n's AI Assistant toe, een chatinterface die verzoeken in gewone taal omzet in werkende workflows — het kiest de juiste knooppunten, verbindt ze met elkaar, schrijft de expressies en legt uit waarom een uitvoering is mislukt in plaats van u logboeken te laten lezen.
De assistent voert code uit in een sandbox-service die naast n8n op uw eigen VPS wordt geïmplementeerd in plaats van in een cloud van derden, zodat workflowlogica, inloggegevens en gegenereerde code op uw infrastructuur blijven. Het wordt aangedreven door Nexos AI, waardoor de assistent toegang krijgt tot geavanceerde modellen via één enkele sleutel, terwijl u onbeperkte workflow-uitvoeringen en geen prijs per taak behoudt.
Key features van n8n with AI Assistant
Chatgedreven workflow opbouw
Beschrijf de gewenste automatisering in eenvoudige bewoordingen en de assistent stelt de knooppunten, verbindingen en expressies voor je samen.
Zelf-gehoste codesandbox
Gegenereerde code wordt uitgevoerd in een geïsoleerde sandbox-service die op uw eigen VPS draait, zodat er niets wordt verzonden naar een externe uitvoeringsprovider.
Begeleide foutopsporing
Vraag de assistent waarom een uitvoering is mislukt en krijg een verklaring met een concrete oplossing in plaats van door ruwe uitvoeringslogboeken te spitten.
Nexos AI Model Toegang
Eén Nexos AI-sleutel geeft de assistent toegang tot toonaangevende modellen, en je kunt op elk moment wisselen van model.
Volledige n8n Automatiseringssuite
Alles in standaard n8n is inbegrepen — honderden integraties, webhooks, schema's en aangepaste JavaScript-nodes.
Data blijft op uw VPS
Workflowdefinities, API-referenties en uitvoeringsgeschiedenis worden opgeslagen in een persistent volume dat u beheert en vrijelijk kunt back-uppen.
Waarom zou je n8n with AI Assistant op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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