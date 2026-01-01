AI heatmap– helder inzicht, betere beslissingen
Ontdek gebruikerspatronen in 3 eenvoudige stappen
1. Upload een afbeelding
2. AI analyseert gebruikersgedrag
3. Ontvang concrete resultaten
Waarom de AI website heatmap generator van Hostinger kiezen
Afbeeldingsgebaseerde heatmap generatie
Upload eenvoudig een screenshot van je webpagina en zie precies waar bezoekers hun aandacht op richten en welke elementen hun aandacht trekken.
AI-gestuurde voorspellende heatmaps
Krijg direct inzicht in gebruikersgedrag - onze AI voorspelt met opvallende nauwkeurigheid waar bezoekers kijken en klikken.
Responsieve heatmaps voor alle apparaten
Analyseer aandachtspatronen op alle apparaten – ontdek hoe de focus van bezoekers verandert tussen desktop en mobiel, en verbeter zo jouw ontwerp.
Geen codeer- of ontwerpvaardigheden nodig
Ontvang waardevolle inzichten zonder gedoe: er zijn geen technische installaties, scripts van derden of website-aanpassingen nodig.