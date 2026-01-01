AI heatmap

– helder inzicht, betere beslissingen
Ontdek wat écht werkt op je website – onze AI heatmap toont waar bezoekers naar kijken en wat ze links laten liggen.
Gebruik de tool gratis met starttegoed
Ontdek gebruikerspatronen in 3 eenvoudige stappen

Upload een afbeelding, schermafbeelding, of ontwerp dat wat je wilt evalueren.

2. AI analyseert gebruikersgedrag

Onze AI identificeert waar bezoekers hun aandacht op richten, waarop ze klikken en hoe ze door jouw content navigeren.

3. Ontvang concrete resultaten

Evalueer je visuele gids en breng gerichte ontwerpaanpassingen aan die de betrokkenheid en conversies verhogen.
Waarom de AI website heatmap generator van Hostinger kiezen

Krijg visueel inzicht waarmee je de gebruikerservaring kunt verbeteren en de betrokkenheid kunt vergroten.

Afbeeldingsgebaseerde heatmap generatie

Upload eenvoudig een screenshot van je webpagina en zie precies waar bezoekers hun aandacht op richten en welke elementen hun aandacht trekken.

AI-gestuurde voorspellende heatmaps

Krijg direct inzicht in gebruikersgedrag - onze AI voorspelt met opvallende nauwkeurigheid waar bezoekers kijken en klikken.

Responsieve heatmaps voor alle apparaten

Analyseer aandachtspatronen op alle apparaten – ontdek hoe de focus van bezoekers verandert tussen desktop en mobiel, en verbeter zo jouw ontwerp.

Geen codeer- of ontwerpvaardigheden nodig

Ontvang waardevolle inzichten zonder gedoe: er zijn geen technische installaties, scripts van derden of website-aanpassingen nodig.

AI heatmap FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze AI heatmap tool voor websites.

