Resolutie foto verhogen– Scherpe foto's in een handomdraai
Resolutie verhogen in 3 simpele stappen
1. Upload je afbeelding
2. Laat AI het werk doen
3. Download de verbeterde afbeelding
Waarom AI resolutie verhogen van Hostinger kiezen
Resolutie verhogen met AI
Verbeter automatisch de beeldresolutie en -kwaliteit met behulp van geavanceerde machine learning.
Snelle verwerking
Geen handmatige bewerkingen meer – krijg binnen enkele seconden scherpere en mooiere resultaten.
Format ondersteuning
Compatibel met JPEG- en PNG-bestanden – conversies zijn niet nodig.
Hoge resolutie downloads
Sla je verbeterde afbeeldingen op in de hoogste kwaliteit – perfect voor afdrukken, publicatie of online delen.