Resolutie foto verhogen – Scherpe foto's in een handomdraai

Resolutie verhogen in 3 simpele stappen

Portretten, productfoto's, reisfoto's – maak elk beeld scherper en duidelijker

2. Laat AI het werk doen

Onze AI afbeelding upscaler verhoogt direct de resolutie, vermindert beeldruis en verbetert de algehele helderheid.

3. Download de verbeterde afbeelding

Bekijk de verbeterde foto en sla deze met één klik op in hoge kwaliteit.
Waarom AI resolutie verhogen van Hostinger kiezen

Krijg professionele resultaten zonder ingewikkelde tools of lange wachttijden.

Resolutie verhogen met AI

Verbeter automatisch de beeldresolutie en -kwaliteit met behulp van geavanceerde machine learning.

Snelle verwerking

Geen handmatige bewerkingen meer – krijg binnen enkele seconden scherpere en mooiere resultaten.

Format ondersteuning

Compatibel met JPEG- en PNG-bestanden – conversies zijn niet nodig.

Hoge resolutie downloads

Sla je verbeterde afbeeldingen op in de hoogste kwaliteit – perfect voor afdrukken, publicatie of online delen.

