Outil d'amélioration d'image IA

– Des images plus nettes, sans effort
Des résultats haute résolution en toute simplicité : importez votre image et laissez l'IA s'occuper du reste.
Utilisez l'outil gratuitement avec des crédits de démarrage
Outil d'amélioration d'image IA – Des images plus nettes, sans effort

Améliorez vos images en 3 étapes faciles

1. Importez votre image

1. Importez votre image

Portraits, photos de produits, photos de voyage : tout ce que vous souhaitez, en plus net et en plus clair.

2. Laissez l'IA s'en occuper

Notre outil d'amélioration d'image IA augmente instantanément la résolution, réduit le bruit et améliore la clarté globale.

3. Téléchargez l'image améliorée

Examinez la photo améliorée et enregistrez-la en parfaite qualité en un clic.
1. Importez votre image

Pourquoi choisir l'outil d'amélioration d'image IA de Hostinger ?

Obtenez des résultats de qualité professionnelle sans outils complexes ni longs délais d’attente.

Amélioration alimentée par l'IA

Améliorez automatiquement la résolution et la qualité de l’image grâce à l’apprentissage automatique avancé.

Traitement rapide

Aucune modification manuelle : obtenez des résultats plus nets et plus propres en quelques secondes.

Formats pris en charge

Compatible avec les fichiers JPEG et PNG : aucune conversion nécessaire.

Téléchargements haute résolution

Enregistrez vos images améliorées en parfaite qualité. Idéal pour l’impression, la publication ou le partage en ligne.

Essayez également ces outils IA

Heatmap de l'attention

Générateur d'images

Outil de suppression d'arrière-plan

Créateur de logo

Générateur de nom d'entreprise

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis

FAQ sur l'outil d'amélioration d'image IA

Trouvez des réponses aux questions fréquemment posées sur notre outil d'amélioration d'image IA.

Qu'est-ce que l'outil d'amélioration d'image IA de Hostinger ?

Quels formats d'image sont pris en charge ?

En quoi cet outil d'amélioration d'image IA est-il différent des autres ?

Comment fonctionne l'outil d'amélioration d'image IA ?

L'outil d'amélioration d'image Hostinger AI est-il gratuit à utiliser ?

Ai-je besoin d'un compte pour utiliser l'outil ?

Dans quelle mesure le processus d'amélioration d'image IA est-il sécurisé ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.