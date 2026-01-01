Outil d'amélioration d'image IA– Des images plus nettes, sans effort
Améliorez vos images en 3 étapes faciles
1. Importez votre image
2. Laissez l'IA s'en occuper
3. Téléchargez l'image améliorée
Pourquoi choisir l'outil d'amélioration d'image IA de Hostinger ?
Amélioration alimentée par l'IA
Améliorez automatiquement la résolution et la qualité de l’image grâce à l’apprentissage automatique avancé.
Traitement rapide
Aucune modification manuelle : obtenez des résultats plus nets et plus propres en quelques secondes.
Formats pris en charge
Compatible avec les fichiers JPEG et PNG : aucune conversion nécessaire.
Téléchargements haute résolution
Enregistrez vos images améliorées en parfaite qualité. Idéal pour l’impression, la publication ou le partage en ligne.