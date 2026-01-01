Générateur d'image IA: Un impact visuel puissant, en quelques secondes.
Créez des images avec l'IA en 3 étapes faciles
1. Décrivez votre vision
2. Regardez votre image prendre vie
3. Téléchargez votre création
Pourquoi choisir le générateur d'image IA de Hostinger ?
Résultat de haute qualité
Obtenez des images de haute qualité et nettes, même lorsqu'elles sont imprimées ou agrandies.
Requêtes personnalisées
Utilisez des mots-clés simples ou des requêtes détaillées pour obtenir exactement le résultat que vous imaginez.
Génération rapide
Transformez vos requêtes en œuvres d'art en quelques secondes et faites progresser vos projets.
Téléchargement facile
Sauvegardez des images au format PNG en un clic.