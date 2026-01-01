AI foto maken– Maximaliseer in een paar seconden je visuele impact
AI foto maken in 3 eenvoudige stappen
1. Beschrijf je visie
2. Zie hoe het tot leven komt
3. Download je creatie
Waarom de AI afbeelding generator van Hostinger kiezen
Hoogwaardige output
Creëer galeriewaardige afbeeldingen van hoge kwaliteit die ook bij afdrukken of inzoomen scherp blijven.
Prompt flexibiliteit
Precies zoals jij het je voorstelt – gebruik eenvoudige trefwoorden of gedetailleerde prompts om je output te verfijnen.
Snelle generatie
Verander prompts binnen enkele seconden in voltooide kunstwerken – houd de vaart in jouw projecten.
Eenvoudig downloaden
Sla afbeeldingen met één klik direct op in PNG-format.