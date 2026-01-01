AI foto maken

– Maximaliseer in een paar seconden je visuele impact
Maak van woorden kunst, in één klik – vergroot je conversies met unieke visuals.
Gebruik de tool gratis met starttegoed
AI foto maken – Maximaliseer in een paar seconden je visuele impact

AI foto maken in 3 eenvoudige stappen

1. Beschrijf je visie

1. Beschrijf je visie

Gebruik een prompt waarin je beschrijft wat je wilt zien: landschappen, mensen, producten, alles wat je maar kunt bedenken.

2. Zie hoe het tot leven komt

Onze geavanceerde AI maakt binnen enkele seconden een professionele afbeelding op basis van jouw beschrijving.

3. Download je creatie

Bekijk een voorbeeld van de zelfgemaakte afbeelding en download een haarscherp bestand met hoge resolutie, geschikt voor elk project.
1. Beschrijf je visie

Waarom de AI afbeelding generator van Hostinger kiezen

Maak prachtige, kant-en-klare afbeeldingen voor een betere marketing en meer betrokkenheid.

Hoogwaardige output

Creëer galeriewaardige afbeeldingen van hoge kwaliteit die ook bij afdrukken of inzoomen scherp blijven.

Prompt flexibiliteit

Precies zoals jij het je voorstelt – gebruik eenvoudige trefwoorden of gedetailleerde prompts om je output te verfijnen.

Snelle generatie

Verander prompts binnen enkele seconden in voltooide kunstwerken – houd de vaart in jouw projecten.

Eenvoudig downloaden

Sla afbeeldingen met één klik direct op in PNG-format.

Probeer deze AI-tools ook eens

Afbeelding upscaler

Aandacht heatmap

Achtergrondverwijderaar

Logo maker

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen

AI afbeelding generator FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze AI afbeelding generator.

Wat is AI afbeelding generator?

Hoe werkt AI foto maken?

Is de Hostinger AI afbeelding generator gratis in gebruik?

Heb ik een account nodig om de tool te gebruiken?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.