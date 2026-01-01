Générateur d'image IA

: Un impact visuel puissant, en quelques secondes.
Passez d'un texte à une image personnalisée en un clic et générez des conversions.
Utilisez l'outil gratuitement avec des crédits de démarrage
Générateur d'image IA : Un impact visuel puissant, en quelques secondes.

Créez des images avec l'IA en 3 étapes faciles

1. Décrivez votre vision

1. Décrivez votre vision

Décrivez ce que vous souhaitez dans une requête : des paysages, des personnes, des produits, etc.

2. Regardez votre image prendre vie

Notre IA avancée utilise votre description pour produire un visuel de qualité professionnelle en quelques secondes.

3. Téléchargez votre création

Prévisualisez votre image personnalisée et téléchargez un fichier haute résolution, net et prêt pour tous vos projets.
1. Décrivez votre vision

Pourquoi choisir le générateur d'image IA de Hostinger ?

Créez des images exceptionnelles et prêtes à l'emploi pour améliorer votre marketing et stimuler l'engagement.

Résultat de haute qualité

Obtenez des images de haute qualité et nettes, même lorsqu'elles sont imprimées ou agrandies.

Requêtes personnalisées

Utilisez des mots-clés simples ou des requêtes détaillées pour obtenir exactement le résultat que vous imaginez.

Génération rapide

Transformez vos requêtes en œuvres d'art en quelques secondes et faites progresser vos projets.

Téléchargement facile

Sauvegardez des images au format PNG en un clic.

Essayez également ces outils IA

Outil d'amélioration d'image

Heatmap de l'attention

Outil de suppression d'arrière-plan

Créateur de logo

Générateur de noms d'entreprise

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis

FAQ sur le générateur d'images IA

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur notre générateur d'images IA.

Qu'est-ce que le générateur d'images IA de Hostinger ?

Comment fonctionne le générateur d'images IA ?

Le générateur d'images IA de Hostinger est-il gratuit ?

Ai-je besoin d'un compte pour utiliser l'outil ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.