Outil de suppression d'arrière-plan IA– Rapide et irréprochable
Supprimez les arrière-plans en 3 étapes faciles
1. Importez votre image
2. Laissez l'IA faire à votre place
3. Téléchargez votre image
Pourquoi choisir l'outil de suppression d'arrière-plan IA de Hostinger ?
Suppression alimentée par l'IA
L'outil détecte automatiquement votre sujet avec une précision au pixel près, aucun masquage manuel n'est nécessaire.
Suppression de l'arrière-plan en un clic
Supprimez instantanément les arrière-plans en un clic. Aucune modification manuelle ni aucun paramètre à ajuster, pour simplifier votre flux de travail.
Haute précision et détection des bords
Détecte avec précision les sujets, capturant même les plus fins détails comme les cheveux et la fourrure pour des bords nets et précis.
Exportation haute résolution
Téléchargez des images nettes et haute résolution. Prise en charge des formats JPG, JPEG et PNG pour une compatibilité optimale.