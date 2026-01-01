Mit KI den Hintergrund entfernen– schnell und fehlerfrei
Hintergründe entfernen in 3 einfachen Schritten
1. Laden Sie Ihr Bild hoch
2. Die KI erledigt die Arbeit für Sie
3. Laden Sie Ihr Bild herunter
Top-Funktionen von Hostingers KI-Bild Hintergrund Entferner
KI-gestützter Entferner
Das Tool erkennt Ihr Motiv automatisch mit pixelgenauer Genauigkeit – keine manuelle Maskierung erforderlich.
Hintergrundentfernung mit 1 Klick
Entfernen Sie Hintergründe sofort mit einem Klick. Keine manuelle Bearbeitung oder Einstellung – stattdessen optimierte Workflows.
Hohe Genauigkeit und Kantenerkennung
Erkennt Motive präzise und erfasst selbst kleinste Details wie Haare und Fell – für saubere, scharfe Kanten.
Export in hoher Auflösung
Laden Sie saubere, hochauflösende Bilder herunter. Unterstützt die Formate JPG, JPEG und PNG für maximale Kompatibilität.