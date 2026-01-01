KI Heatmap

– Klare Erkenntnisse, bessere Entscheidungen
Sehen Sie Ihre Website durch die Augen Ihrer Nutzer – unsere KI Website-Heatmap legt offen, welche Elemente Aufmerksamkeit erregen und welche übersehen werden.
Tool mit Startguthaben kostenlos nutzen.
KI Heatmap – Klare Erkenntnisse, bessere Entscheidungen

Nutzerverhalten-Analyse in 3 einfachen Schritten

1. Bild hochladen

Laden Sie ein beliebiges Bild, einen Screenshot oder ein Design hoch, das Sie auswerten möchten.

2. KI analysiert das Nutzerverhalten

Unsere KI identifiziert, worauf Besucher ihre Aufmerksamkeit richten, wo sie klicken und wie sie durch Ihre Inhalte navigieren.

3. Umsetzbare Ergebnisse erhalten

Überprüfen Sie Ihren visuellen Leitfaden und nehmen Sie gezielte Designänderungen vor, um das Engagement und die Konversionsrate zu steigern.
Top-Funktionen von Hostingers KI Website-Heatmap

Erhalten Sie die erforderlichen visuellen Einblicke, um das Nutzererlebnis zu verbessern und das Engagement zu erhöhen.

Bildbasierte Heatmap-Generierung

Laden Sie einfach Ihren Website-Screenshot hoch und sehen Sie genau, worauf sich Besucher konzentrieren und welche Elemente ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

KI-gestützte vorausschauende Heatmaps

Verstehen Sie das Nutzerverhalten mühelos – unsere KI sagt mit bemerkenswerter Genauigkeit voraus, wo Besucher hinschauen und interagieren werden.

Responsive Heatmaps für alle Geräte

Analysieren Sie Aufmerksamkeitsmuster auf allen Geräten – erfahren Sie, wie sich der Besucherfokus zwischen Desktop und Mobilgeräten ändert, und optimieren Sie Ihr Design.

Ohne Programmierung oder Tracking-Skript

Erhalten Sie wertvolle Einblicke ohne Aufwand – technische Einrichtungen, Drittanbieter-Skripte oder Website-Anpassungen sind nicht nötig.

Häufig gestellte Fragen zur KI Heatmap (FAQs)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem KI Website-Heatmap-Tool.

Was ist das Hostinger KI Heatmap Tool?

Wie funktioniert der KI Heatmap Generator?

Ist die Nutzung von Hostinger KI Heatmap kostenlos?

Benötige ich zur Nutzung des Tools ein Konto?

Kann ich Heatmaps für die Mobil- und Desktopansicht sehen?

Ist die KI Heatmap präzise?

