Notre carte thermique IA analyse la capture d'écran de votre page web à l'aide de modèles avancés entraînés à partir de données réelles sur le comportement des utilisateurs. Cette technologie identifie les éléments visuels les plus susceptibles d'attirer l'attention et génère une carte thermique à code couleur indiquant les zones à fort engagement. Cette représentation visuelle vous aide à prendre des décisions de conception basées sur les données pour améliorer l'expérience utilisateur et les taux de conversion.