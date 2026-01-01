KI-Bild Upscaler

– Schärfere Bilder, null Aufwand
Hochauflösende Ergebnisse ohne Aufwand ‒ einfach hochladen und die KI erledigt den Rest.
Tool mit Startguthaben kostenlos nutzen.
KI-Bild Upscaler – Schärfere Bilder, null Aufwand

Verbessern Sie Ihre Bilder in 3 einfachen Schritten

1. Bild hochladen

1. Bild hochladen

Porträts, Produktaufnahmen, Reisefotos ‒ alles, was schärfer und klarer werden soll.

2. Die KI erledigt die Arbeit

Unser KI Image Upscaler erhöht sofort die Auflösung, reduziert Rauschen und verbessert die allgemeine Klarheit.

3. Hochskaliertes Bild herunterladen

Überprüfen Sie das verbesserte Foto und speichern Sie es mit einem Klick in hoher Qualität.
1. Bild hochladen

Top-Funktionen von Hostingers KI-Bild Upscaler

Erzielen Sie Ergebnisse in professioneller Qualität ohne komplizierte Tools oder lange Wartezeiten.

KI-gestütztes Upscaling

Verbessern Sie die Bildauflösung und -qualität mit fortschrittlichem maschinellen Lernen automatisch.

Schnelle Bearbeitung

Keine manuellen Bearbeitungen – erhalten Sie schärfere, sauberere Ergebnisse in Sekunden.

Formatunterstützung

Mit JPEG- und PNG-Dateien kompatibel ‒ eine Konvertierung ist nicht erforderlich.

Downloads in hoher Auflösung

Speichern Sie Ihre optimierten Bilder in voller Qualität – perfekt zum Drucken, Veröffentlichen oder Teilen im Internet.

Probieren Sie auch diese KI-Tools aus

Aufmerksamkeits-Heatmap

Bild Generator

Hintergrund Entferner

Logo Maker

Firmennamen-Generator

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zum KI Bild Upscaler (FAQs)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem KI-Bild Upscaler.

Was ist Hostinger KI Image Upscaler?

Welche Bildformate werden unterstützt?

Wie unterscheidet sich dieser KI Image Upscaler von anderen?

Wie funktioniert der KI Image Upscaler?

Ist die Nutzung von Hostinger KI Image Upscaler kostenlos?

Benötige ich zur Nutzung des Tools ein Konto?

Wie sicher ist der KI-Bild Upscaling-Prozess?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.