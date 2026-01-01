KI-Bild Upscaler– Schärfere Bilder, null Aufwand
Verbessern Sie Ihre Bilder in 3 einfachen Schritten
1. Bild hochladen
2. Die KI erledigt die Arbeit
3. Hochskaliertes Bild herunterladen
Top-Funktionen von Hostingers KI-Bild Upscaler
KI-gestütztes Upscaling
Verbessern Sie die Bildauflösung und -qualität mit fortschrittlichem maschinellen Lernen automatisch.
Schnelle Bearbeitung
Keine manuellen Bearbeitungen – erhalten Sie schärfere, sauberere Ergebnisse in Sekunden.
Formatunterstützung
Mit JPEG- und PNG-Dateien kompatibel ‒ eine Konvertierung ist nicht erforderlich.
Downloads in hoher Auflösung
Speichern Sie Ihre optimierten Bilder in voller Qualität – perfekt zum Drucken, Veröffentlichen oder Teilen im Internet.