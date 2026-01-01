KI Heatmap– Klare Erkenntnisse, bessere Entscheidungen
Nutzerverhalten-Analyse in 3 einfachen Schritten
1. Bild hochladen
2. KI analysiert das Nutzerverhalten
3. Umsetzbare Ergebnisse erhalten
Top-Funktionen von Hostingers KI Website-Heatmap
Bildbasierte Heatmap-Generierung
Laden Sie einfach Ihren Website-Screenshot hoch und sehen Sie genau, worauf sich Besucher konzentrieren und welche Elemente ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
KI-gestützte vorausschauende Heatmaps
Verstehen Sie das Nutzerverhalten mühelos – unsere KI sagt mit bemerkenswerter Genauigkeit voraus, wo Besucher hinschauen und interagieren werden.
Responsive Heatmaps für alle Geräte
Analysieren Sie Aufmerksamkeitsmuster auf allen Geräten – erfahren Sie, wie sich der Besucherfokus zwischen Desktop und Mobilgeräten ändert, und optimieren Sie Ihr Design.
Ohne Programmierung oder Tracking-Skript
Erhalten Sie wertvolle Einblicke ohne Aufwand – technische Einrichtungen, Drittanbieter-Skripte oder Website-Anpassungen sind nicht nötig.