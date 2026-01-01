Heatmap IA

 : vision claire, meilleures décisions
Voyez votre site à travers les yeux de vos visiteurs : notre heatmap IA révèle les éléments qui attirent l'attention et ceux qui passent inaperçus.
Utilisez l'outil gratuitement avec des crédits de démarrage
Heatmap IA : vision claire, meilleures décisions

Identifiez les habitudes des utilisateurs en 3 étapes simples

1. Importez une image

Importez n'importe quelle image, capture d'écran ou design à analyser.

2. L'IA analyse le comportement utilisateur

Notre IA repère les zones qui captent le regard, les éléments qui génèrent des clics et les parcours de navigation.

3. Obtenez des résultats exploitables

Étudiez la carte visuelle et appliquez des ajustements ciblés afin d'augmenter l'engagement et les conversions.
Pourquoi choisir la heatmap IA de Hostinger

Accédez à une vision claire pour améliorer l'expérience utilisateur et renforcer l'engagement.

Heatmaps générées à partir d'une image

Importez simplement une capture d'écran de votre page et obtenez une visualisation précise des zones qui attirent l'attention des visiteurs.

Heatmaps IA prédictives

Comprenez facilement le comportement des visiteurs : notre IA prédit avec précision les zones observées et les éléments d'interaction.

Heatmaps responsives pour tous les appareils

Analysez les zones d'attention sur ordinateur et mobile pour comprendre comment l'attention des visiteurs évolue d'un appareil à l'autre et optimiser votre design.

Aucun code ni script de suivi requis

Obtenez des informations précieuses sans configuration complexe : aucune mise en place technique, aucun script tiers ni modification du site nécessaires.

FAQ sur notre heatmap IA

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre outil de heatmap IA pour sites web.

Qu'est-ce que l'outil de heatmap IA de Hostinger ?

Comment fonctionne le générateur de heatmap IA ?

La heatmap IA de Hostinger est-elle gratuite ?

Ai-je besoin d'un compte pour utiliser l'outil ?

Puis-je voir les heatmaps pour les vues mobile et ordinateur ?

La heatmap IA est-elle précise ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

