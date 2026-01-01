Heatmap IA: vision claire, meilleures décisions
Identifiez les habitudes des utilisateurs en 3 étapes simples
1. Importez une image
2. L'IA analyse le comportement utilisateur
3. Obtenez des résultats exploitables
Pourquoi choisir la heatmap IA de Hostinger
Heatmaps générées à partir d'une image
Importez simplement une capture d'écran de votre page et obtenez une visualisation précise des zones qui attirent l'attention des visiteurs.
Heatmaps IA prédictives
Comprenez facilement le comportement des visiteurs : notre IA prédit avec précision les zones observées et les éléments d'interaction.
Heatmaps responsives pour tous les appareils
Analysez les zones d'attention sur ordinateur et mobile pour comprendre comment l'attention des visiteurs évolue d'un appareil à l'autre et optimiser votre design.
Aucun code ni script de suivi requis
Obtenez des informations précieuses sans configuration complexe : aucune mise en place technique, aucun script tiers ni modification du site nécessaires.