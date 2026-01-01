Mit KI den Hintergrund entfernen

– schnell und fehlerfrei
Hochladen, klicken, herunterladen. In Sekunden optimieren.
Tool mit Startguthaben kostenlos nutzen.
Hintergründe entfernen in 3 einfachen Schritten

1. Laden Sie Ihr Bild hoch

Wählen Sie ein Bild aus, aus dem Sie den Hintergrund entfernen möchten, und laden Sie es hoch.

2. Die KI erledigt die Arbeit für Sie

Unsere KI erkennt das Motiv sofort und entfernt den Bild Hintergrund – Sie erhalten saubere, präzise Ergebnisse.

3. Laden Sie Ihr Bild herunter

Überprüfen Sie Ihr Bild vorab auf einem transparenten oder neuen Hintergrund, laden Sie es anschließend mit einem Klick in hoher Auflösung herunter.
Top-Funktionen von Hostingers KI-Bild Hintergrund Entferner

Erhalten Sie sofort hochauflösende Ausschnitte. Sparen Sie Zeit, wahren Sie Konformität und optimieren Sie Ihre visuellen Effekte.

KI-gestützter Entferner

Das Tool erkennt Ihr Motiv automatisch mit pixelgenauer Genauigkeit – keine manuelle Maskierung erforderlich.

Hintergrundentfernung mit 1 Klick

Entfernen Sie Hintergründe sofort mit einem Klick. Keine manuelle Bearbeitung oder Einstellung – stattdessen optimierte Workflows.

Hohe Genauigkeit und Kantenerkennung

Erkennt Motive präzise und erfasst selbst kleinste Details wie Haare und Fell – für saubere, scharfe Kanten.

Export in hoher Auflösung

Laden Sie saubere, hochauflösende Bilder herunter. Unterstützt die Formate JPG, JPEG und PNG für maximale Kompatibilität.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

