एआई इमेज अपस्केलर– बेहतर इमेज, बिना किसी मेहनत के
3 आसान चरणों में अपनी छवियों को अपस्केल करें
1. अपनी छवि अपलोड करें
2. एआई को काम करने दें
3. अपस्केल की गई छवि डाउनलोड करें
Hostinger के AI इमेज अपस्केलर को क्यों चुनें?
एआई-संचालित अपस्केलिंग
उन्नत मशीन लर्निंग का उपयोग करके छवि रिज़ॉल्यूशन और गुणवत्ता को स्वचालित रूप से बढ़ाएं।
तेज़ प्रसंस्करण
मैन्युअल संपादन की कोई आवश्यकता नहीं ‒ सेकंडों में बेहतर और स्पष्ट परिणाम प्राप्त करें।
प्रारूप समर्थन
जेपीईजी और पीएनजी फाइलों के साथ संगत - किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है।
उच्च-रिज़ॉल्यूशन डाउनलोड
अपनी बेहतर की गई छवियों को पूरी गुणवत्ता में सहेजें ‒ प्रिंटिंग, प्रकाशन या ऑनलाइन साझा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त।