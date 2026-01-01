हमारे एआई इमेज अपस्केलर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

Hostinger AI इमेज अपस्केलर एक उपयोग में आसान टूल है जो रिज़ॉल्यूशन बढ़ाकर, धुंधलापन कम करके और विवरण को स्पष्ट करके आपकी छवियों को बेहतर बनाता है। आपको कुछ ही सेकंड में उच्च-गुणवत्ता वाली, उपयोग के लिए तैयार छवियां मिल जाएंगी - संपादन कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह इमेज क्वालिटी एन्हांसर जेपीईजी और पीएनजी फाइलों को सपोर्ट करता है ‒ बस अपलोड करें और अपस्केल करें।

उन्नत एआई की मदद से, हमारा टूल कुछ ही चरणों में आपकी छवि की गुणवत्ता में तेजी से सुधार करता है। आपको किसी संपादन कौशल या जटिल सेटिंग्स की आवश्यकता नहीं है।

यह फ़ाइल अपलोड करने के बाद स्वचालित रूप से आपकी छवि का विश्लेषण करने, उसका रिज़ॉल्यूशन बढ़ाने, विवरणों को स्पष्ट करने और शोर को कम करने के लिए उन्नत एआई का उपयोग करता है।

क्या Hostinger AI इमेज अपस्केलर का उपयोग निःशुल्क है?