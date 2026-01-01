एआई इमेज अपस्केलर

बिना किसी झंझट के उच्च-रिज़ॉल्यूशन परिणाम प्राप्त करें ‒ बस अपलोड करें और बाकी काम एआई को करने दें।
स्टार्टर क्रेडिट के साथ इस टूल का मुफ्त में उपयोग करें।
3 आसान चरणों में अपनी छवियों को अपस्केल करें

1. अपनी छवि अपलोड करें

पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट शॉट्स, ट्रैवल पिक्स - आप जो भी फोटो शार्प और क्लियर चाहते हैं।

2. एआई को काम करने दें

हमारा एआई इमेज अपस्केलर तुरंत रेज़ोल्यूशन बढ़ाता है, नॉइज़ कम करता है और समग्र स्पष्टता में सुधार करता है।

3. अपस्केल की गई छवि डाउनलोड करें

बेहतर की गई तस्वीर की समीक्षा करें और एक क्लिक में इसे उच्च गुणवत्ता में सहेजें।
Hostinger के AI इमेज अपस्केलर को क्यों चुनें?

जटिल उपकरणों या लंबे इंतजार के बिना पेशेवर स्तर के परिणाम प्राप्त करें।

एआई-संचालित अपस्केलिंग

उन्नत मशीन लर्निंग का उपयोग करके छवि रिज़ॉल्यूशन और गुणवत्ता को स्वचालित रूप से बढ़ाएं।

तेज़ प्रसंस्करण

मैन्युअल संपादन की कोई आवश्यकता नहीं ‒ सेकंडों में बेहतर और स्पष्ट परिणाम प्राप्त करें।

प्रारूप समर्थन

जेपीईजी और पीएनजी फाइलों के साथ संगत - किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन डाउनलोड

अपनी बेहतर की गई छवियों को पूरी गुणवत्ता में सहेजें ‒ प्रिंटिंग, प्रकाशन या ऑनलाइन साझा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त।

एआई इमेज अपस्केलर से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे एआई इमेज अपस्केलर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

Hostinger AI इमेज अपस्केलर क्या है?

कौन-कौन से इमेज फॉर्मेट समर्थित हैं?

यह एआई इमेज अपस्केलर अन्य अपस्केलरों से किस प्रकार भिन्न है?

एआई इमेज अपस्केलर कैसे काम करता है?

क्या Hostinger AI इमेज अपस्केलर का उपयोग निःशुल्क है?

क्या इस टूल का उपयोग करने के लिए मुझे एक खाते की आवश्यकता है?

एआई इमेज अपस्केलिंग प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है?

