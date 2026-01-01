एआई हीटमैप

अपने उपयोगकर्ताओं के नज़रिए से अपनी वेबसाइट देखें – हमारा एआई वेबसाइट हीटमैप बताता है कि कौन से तत्व ध्यान आकर्षित करते हैं और किन पर ध्यान नहीं जाता।
स्टार्टर क्रेडिट के साथ इस टूल का मुफ्त में उपयोग करें।
3 आसान चरणों में उपयोगकर्ता पैटर्न पहचानें

आप जिस भी छवि, स्क्रीनशॉट या डिज़ाइन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसे अपलोड करें।

2. एआई उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है

हमारी एआई यह पहचान करती है कि आगंतुक अपना ध्यान कहां केंद्रित करते हैं, किन चीजों से उन्हें क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और वे आपकी सामग्री को कैसे नेविगेट करते हैं।

3. कार्रवाई योग्य परिणाम प्राप्त करें

अपने विज़ुअल गाइड की समीक्षा करें और लक्षित डिज़ाइन परिवर्तन करें जो सहभागिता और रूपांतरण को बढ़ावा दें।
1. एक छवि अपलोड करें

Hostinger के AI वेबसाइट हीटमैप को क्यों चुनें?

उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक दृश्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करें।

छवि-आधारित हीटमैप निर्माण

बस अपने वेबपेज का स्क्रीनशॉट अपलोड करें और देखें कि आगंतुक वास्तव में कहां ध्यान केंद्रित करते हैं और कौन से तत्व उनका ध्यान आकर्षित करते हैं।

एआई-संचालित भविष्यसूचक हीटमैप

उपयोगकर्ता के व्यवहार को आसानी से समझें – हमारी एआई उल्लेखनीय सटीकता के साथ भविष्यवाणी करती है कि आगंतुक कहां देखेंगे और कहां उनसे जुड़ेंगे।

सभी उपकरणों के लिए प्रतिक्रियाशील हीटमैप

सभी उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के पैटर्न का विश्लेषण करें - जानें कि डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच आगंतुकों का ध्यान कैसे बदलता है ताकि आप अपने डिज़ाइन में सुधार कर सकें।

किसी कोड या ट्रैकिंग स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है

बिना किसी झंझट के बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करें – इसके लिए किसी तकनीकी सेटअप, थर्ड-पार्टी स्क्रिप्ट या वेबसाइट में बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

