एआई हीटमैप– स्पष्ट जानकारी, बेहतर निर्णय
3 आसान चरणों में उपयोगकर्ता पैटर्न पहचानें
1. एक छवि अपलोड करें
2. एआई उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है
3. कार्रवाई योग्य परिणाम प्राप्त करें
Hostinger के AI वेबसाइट हीटमैप को क्यों चुनें?
छवि-आधारित हीटमैप निर्माण
बस अपने वेबपेज का स्क्रीनशॉट अपलोड करें और देखें कि आगंतुक वास्तव में कहां ध्यान केंद्रित करते हैं और कौन से तत्व उनका ध्यान आकर्षित करते हैं।
एआई-संचालित भविष्यसूचक हीटमैप
उपयोगकर्ता के व्यवहार को आसानी से समझें – हमारी एआई उल्लेखनीय सटीकता के साथ भविष्यवाणी करती है कि आगंतुक कहां देखेंगे और कहां उनसे जुड़ेंगे।
सभी उपकरणों के लिए प्रतिक्रियाशील हीटमैप
सभी उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के पैटर्न का विश्लेषण करें - जानें कि डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच आगंतुकों का ध्यान कैसे बदलता है ताकि आप अपने डिज़ाइन में सुधार कर सकें।
किसी कोड या ट्रैकिंग स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है
बिना किसी झंझट के बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करें – इसके लिए किसी तकनीकी सेटअप, थर्ड-पार्टी स्क्रिप्ट या वेबसाइट में बदलाव की आवश्यकता नहीं है।