Якою б хорошою не була панель управління cPanel, вона не матиме великої цінності без кваліфікованої та досвідченої команди. Hostinger – це провайдер, який працює у сфері хостингу сайтів з 2004 року, результатом чого є досвід та знання для надання найкращих послуг.