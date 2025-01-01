Хостинг cPanel – легко керуйте сайтом
Надійний хостинг cPanel, створений для максимально зручного управління сайтом.
Виберіть найкращий тариф cPanel хостингу
cPanel Hosting Silver
249,00 ₴ЗНИЖКА 72%
69,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 119,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
SSD-диск 30 ГБ
Трафік: 1 TБ
Необмежені бази даних MySQL
Необмежені користувачі FTP
Автовстановлювач в один клік
Захист від DDoS з Cloudflare
Хмарне доставлення SMTP
Автоматичні бекапи
Доступ через SSH
Безплатний SSL
Підтримка онлайн
cPanel Hosting Gold
379,00 ₴ЗНИЖКА 63%
139,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 229,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 100
SSD-диск 50 ГБ
Трафік: 1 TБ
Необмежені бази даних MySQL
Необмежені користувачі FTP
Автовстановлювач в один клік
Захист від DDoS з Cloudflare
Хмарне доставлення SMTP
Автоматичні бекапи
Доступ через SSH
Безплатний SSL
Підтримка онлайн
Що таке хостинг cPanel?
Хостинг cPanel – це, по суті, хостинг Linux із встановленою панеллю cPanel. Він надійний, простий у використанні та містить усе необхідне для простого управління сайтом. Завдяки зручному інтерфейсу і безлічі функцій, які допомагають з файлами сайту, MySQL, відстеженням даних, статистикою використання ресурсів, cPanel є однією з найпопулярніших панелей управління хостингом.
Швидкий та гнучкий
Наш cPanel хостинг включає інтеграцію LiteSpeed Web Cache, доповнення, яке автоматично керує кешуванням та значно зменшує час завантаження сторінок. Це дозволяє оптимізувати швидкість та трафік вашого сайту.
Безпечний та надійний
Наш хостинг cPanel на основі Linux включає розширені функції безпеки, зокрема Cloudlinux CageFS для забезпечення конфіденційності та безпеки вашого середовища, Imunify360 для захисту сайту від шкідливих програм і атак, а також Jetbackup для регулярного резервного копіювання сайту.
Просте управління
Легко керуйте вашим сайтом. Завдяки Softaculous наші користувачі cPanel можуть швидко встановити найпопулярніші CMS та інші застосунки, такі як WordPress, Joomla, phpBB та багато інших.
Поширені запитання про хостинг cPanel Hostinger
Знайдіть відповіді на часті запитання про cPanel хостинг