Хостинг cPanel – легко керуйте сайтом

Надійний хостинг cPanel, створений для максимально зручного управління сайтом.

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Хостинг cPanel – легко керуйте сайтом

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Що таке хостинг cPanel?

Хостинг cPanel – це, по суті, хостинг Linux із встановленою панеллю cPanel. Він надійний, простий у використанні та містить усе необхідне для простого управління сайтом. Завдяки зручному інтерфейсу і безлічі функцій, які допомагають з файлами сайту, MySQL, відстеженням даних, статистикою використання ресурсів, cPanel є однією з найпопулярніших панелей управління хостингом.
Що таке хостинг cPanel?

Швидкий та гнучкий

Наш cPanel хостинг включає інтеграцію LiteSpeed Web Cache, доповнення, яке автоматично керує кешуванням та значно зменшує час завантаження сторінок. Це дозволяє оптимізувати швидкість та трафік вашого сайту.
Швидкий та гнучкий

Безпечний та надійний

Наш хостинг cPanel на основі Linux включає розширені функції безпеки, зокрема Cloudlinux CageFS для забезпечення конфіденційності та безпеки вашого середовища, Imunify360 для захисту сайту від шкідливих програм і атак, а також Jetbackup для регулярного резервного копіювання сайту.
Безпечний та надійний

Просте управління

Легко керуйте вашим сайтом. Завдяки Softaculous наші користувачі cPanel можуть швидко встановити найпопулярніші CMS та інші застосунки, такі як WordPress, Joomla, phpBB та багато інших.
Просте управління

Поширені запитання про хостинг cPanel Hostinger

Знайдіть відповіді на часті запитання про cPanel хостинг

Що таке cPanel?

У чому різниця між простим хостингом і cPanel?

Які переваги хостингу cPanel?

Які ще є хороші панелі управління?

Чому варто придбати хостинг cPanel у Hostinger?

Чи отримую я підтримку з хостингом cPanel?

Чи отримую я ліцензію cPanel, придбавши спільний хостинг з cPanel?

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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