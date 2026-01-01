ARK server hosting

ARK hosting is speciaal geoptimaliseerd voor een betere gebruikerservaring tijdens het spelen van ARK. Naast de directe setup kun je met ARK hosting ook je eigen server configureren voor het toevoegen van mods, het veranderen van de moeilijkheidsniveaus, het maken van nieuwe wezens en nog veel meer.

Daarnaast biedt Hostinger ARK VPS hosting erkende AMD EPYC processors en NVMe SSD opslag, evenals een 300 Mb/s netwerkinfrastructuur voor snelle games. Als het gaat om stabiliteit en beveiliging, bieden we gratis automatische back-ups, een snapshot, een ingebouwde firewall en een malwarescanner tegen schadelijke bestanden.

Als je ooit moe wordt van het spelen van ARK: Survival Evolved, onthoud dan dat onze VPS hosting meer dan 100 games biedt die je eenvoudig kunt installeren.