ARK server hosting
De ultieme ARK: Survival Evolved ervaring
Kies jouw ARK VPS hostingplan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Ontdek, overleef, personaliseer
Speel games zonder zorgen
Snel & veilig
Geniet van lage latentie en snelle games, dankzij AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag. Mocht er al iets zijn, dan zal onze malwarescanner beschadigde bestanden opsporen.
Gepersonaliseerde gameplay
Leef je uit met volledige root-toegang - installeer mods, organiseer speciale uitdagingen, pas de dagelijkse cycli aan. of maak het temmen van dinosaurussen gemakkelijker. Jouw game, jouw configuratie.
Schaalbare pakketten
Zodra je je eigen server hebt geconfigureerd en vrienden hebt uitgenodigd om mee te spelen, beschik je in een paar klikken over meer RAM, vCPU cores en schijfruimte wanneer je dat nodig zou hebben.
VPS-hostingbedrijf waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.