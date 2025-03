ARK server hosting

Eerst moet je je Game Panel-plan veiligstellen. Als je van plan bent om met een paar spelers te spelen, overweeg dan ons Gamel Panel 4 plan. Verkrijgbaar vanaf € 9,99/maand, het wordt geleverd met 4 vCPU cores, 16 GB RAM en 200 GB NVMe schrijfruimte. Als je een grotere community beheert en je je server flink wilt aanpassen, kies dan Game Panel 8 plan. Je krijgt 8 vCPU cores, 32 GB RAM en 400 GB NVMe schijfruimte vanaf € 18,99/maand.

Zodra je je plan hebt, kun je ARK - of het nu ARK: Survival Evolved of ARK: Survival Ascended is - binnen een paar minuten installeren. Om het proces soepel te laten verlopen, kun je onze tutorial over on hoe beheer je een dedicated ARK-server.