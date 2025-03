ARK Server mieten

Ja. Sie können Ihr Game Panel-Hostingpaket jederzeit ändern, wenn Sie mehr Slots oder Ressourcen wie vCPU-Kerne, RAM und Festplattenplatz benötigen. Öffnen Sie einfach Ihr hPanel, gehen Sie zum Bereich Rechnungen, wählen Sie Ihren Game Panel-Plan aus und klicken Sie Upgraden.

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Artikel über das Upgrade Ihres Game Panel-Plans.