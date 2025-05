Explore, sobreviva, personalize

Imagine-se em uma ilha misteriosa, cheia de criaturas antigas. No ARK: Survival Evolved, você vai explorar essa ilha, criar armas, domar dinossauros e fazer o que for preciso para sobreviver.Você pode deixar a experiência ainda mais incrível instalando mods, mapas personalizados, ajustando as taxas de recursos e adicionando criaturas raras — tudo isso com nossos serviços de hospedagem VPS.