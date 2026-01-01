Up to 63% off

ARK server hosting

Ultimate ARK: Survival Evolved experience

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  1,349.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
ark hero

Pick your ARK VPS hosting plan

63% ছাড়
Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

মোড সাপোর্ট
DDoS সুরক্ষা
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস
এক-ক্লিক ইনস্টলেশন
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
একাধিক খেলা হোস্ট করুন
AMD EPYC প্রসেসর
মোড সাপোর্ট
DDoS সুরক্ষা
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস
এক-ক্লিক ইনস্টলেশন
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
একাধিক খেলা হোস্ট করুন
AMD EPYC প্রসেসর

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

Explore, survive, customize

Imagine yourself on a mysterious island, full of ancient creatures. When playing ARK: Survival Evolved, you will have to explore this island, craft weapons, tame dinosaurs, and do everything you can to survive.

Boost your gaming experience by installing mods and custom maps, modifying resource rates, and adding rare creatures – all possible with our VPS hosting services.
ark 1

Play games with peace of mind

Opt for speedy, secure, and scalable ARK: Survival Evolved server hosting services and start playing instantly with as many players as you want – no extra charge.

Speedy & secure

Enjoy low latency and quick games, thanks to AMD EPYC processors and NVMe SSD storage. If anything, our malware scanner will catch corrupted files.

ark 2

Customized gameplay

Go crazy with full root access – install mods, organize special challenges, adjust day cycles, or make it easier to tame dinosaurs. Your game, your configuration.

ark 3

Scalable plans

Once you configure your own server and invite friends to play, you can get more RAM, vCPU cores, and disk space with a few clicks whenever you need it.

ark 4

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

Host your ARK game server where you play

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select a server location close to your target audience and get faster content delivery.

Image

VPS hosting company you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Your survivor is safe with us

Explore the dangerous world confidently with a dedicated IP address. If anything, you can always restore your game using the latest free automatic backup.

If you are planning to make significant changes, be sure to take a free manual snapshot.
ark 5

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

ARK Server Hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about ARK: Survival Evolved virtual private server hosting services.

What is ARK hosting?

How do I host an ARK server?

How to add mods to my ARK server?

Can I transfer my existing ARK server to Hostinger?

Can I change my plan or upgrade my game server hosting later?

What support options are available for ARK server hosting?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।