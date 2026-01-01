New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
ARK server hosting

ARK: Survival Evolved का बेहतरीन अनुभव

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  849.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
आर्क हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

मॉड सपोर्ट
DDoS सुरक्षा
फुल रूट एक्सेस
एक-क्लिक इंस्टॉलेशन
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
एकाधिक गेम होस्ट करें
AMD EPYC प्रोसेसर्स
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अन्वेषण करें, जीवित रहें, अनुकूलित करें

कल्पना कीजिए कि आप एक रहस्यमय द्वीप पर हैं, जो प्राचीन जीवों से भरा हुआ है। ARK: Survival Evolved खेलते समय, आपको इस द्वीप का अन्वेषण करना होगा, हथियार बनाने होंगे, डायनासोरों को पालतू बनाना होगा और जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।

मॉड्स और कस्टम मैप इंस्टॉल करके, संसाधनों की मात्रा में बदलाव करके और दुर्लभ जीवों को जोड़कर अपने गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाएं - यह सब हमारी वीपीएस होस्टिंग सेवाओं के साथ संभव है।
आर्क 1

मन की शांति के साथ गेम खेलें

तेज़, सुरक्षित और स्केलेबल ARK: Survival Evolved सर्वर होस्टिंग सेवाओं का विकल्प चुनें और जितने चाहें उतने खिलाड़ियों के साथ तुरंत खेलना शुरू करें - बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

तेज़ और सुरक्षित

AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज की बदौलत कम लेटेंसी और तेज़ गेम का आनंद लें। हमारा मैलवेयर स्कैनर खराब फाइलों को भी पकड़ लेगा।

आर्क 2

अनुकूलित गेमप्ले

रूट एक्सेस के साथ मनचाहा प्रयोग करें – मॉड्स इंस्टॉल करें, खास चुनौतियाँ आयोजित करें, दिन के चक्र को समायोजित करें, या डायनासोर को वश में करना आसान बनाएं। आपका गेम, आपकी कॉन्फ़िगरेशन।

आर्क 3

स्केलेबल योजनाएँ

एक बार जब आप अपना खुद का सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और दोस्तों को खेलने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं, तो जब भी आपको आवश्यकता हो, आप कुछ ही क्लिक में अधिक रैम, वीसीपीयू कोर और डिस्क स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

आर्क 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

जहां आप खेलते हैं, वहां अपना ARK गेम सर्वर होस्ट करें।

एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

आपका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है।

एक समर्पित आईपी एड्रेस के साथ आत्मविश्वास से इस खतरनाक दुनिया का अन्वेषण करें। किसी भी आपात स्थिति में, आप नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपने गेम को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।

यदि आप महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, तो निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लेना सुनिश्चित करें।
आर्क 5

ARK सर्वर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ARK: Survival Evolved वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

ARK होस्टिंग क्या है?

मैं ARK सर्वर को कैसे होस्ट करूँ?

मैं अपने ARK सर्वर में मॉड्स कैसे जोड़ूं?

क्या मैं अपने मौजूदा ARK सर्वर को Hostinger पर स्थानांतरित कर सकता हूँ?

क्या मैं बाद में अपनी योजना बदल सकता हूँ या अपने गेम सर्वर होस्टिंग को अपग्रेड कर सकता हूँ?

ARK सर्वर होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

