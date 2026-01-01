First, you need to secure your Game Panel plan. If you are planning to play with a few players, consider our Gamel Panel 4 plan. Starting at ₹849.00/month, it comes with 4 vCPU cores, 16 GB of RAM, and 200 GB of NVMe disk space. If you have a large community and want to modify your server heavily, opt for the Game Panel 8 plan. You will get 8 vCPU cores, 32 GB of RAM, and 400 GB of NVMe disk space starting at ₹1,699.00/month.

Once you have your plan, you will be able to install ARK – whether ARK: Survival Evolved or ARK: Survival Ascended – in a matter of minutes. To smoothen the process, follow our tutorial on how to run a dedicated ARK server.