L'hébergement de serveur ARK est conçu pour améliorer votre expérience de jeu sur ARK. Vous pourrez configurer instantanément votre serveur pour intégrer des mods, ajuster les niveaux de difficulté, créer de nouvelles créatures, et bien plus encore.

En choisissant l'hébergement de serveur VPS ARK de Hostinger, vous aurez accès à des processeurs AMD EPYC reconnus dans l'industrie, un stockage SSD NVMe et à une infrastructure réseau de 300 Mbit/s pour des jeux rapides. Pour assurer stabilité et sécurité, nous mettons à votre disposition des sauvegardes automatiques gratuites, un snapshot, un pare-feu intégré et un scanner de logiciels malveillants pour traiter les fichiers nuisibles.

Si vous en avez assez de jouer à ARK: Survival Evolved, rappelez-vous que notre hébergement VPS supporte plus de 100 jeux que vous pouvez installer facilement.