Waarom zou je Hostinger Reach kiezen?
AI e-mailtemplates in seconden
Begin nooit helemaal opnieuw. Typ je idee in en krijg in enkele seconden een professionele e-mail. Je hebt volledige controle om de e-mail te bewerken, maar je hoeft niet te worstelen met HTML-blokken of de vormgeving: de AI maakt de e-mail voor jou.
Eenvoudige e-mailautomatisering
Plan je e-mails vooruit en blijf consistent. Gebruik kant-en-klare automatiseringstemplates voor welkomstseries of dripcampagnes. Geen handmatig werk, maximale betrokkenheid.
Altijd on-brand
Stel je logo, kleuren en bedrijfsgegevens één keer in. Deze worden vervolgens automatisch toegepast op elke e-mail. Bonus: je campagnes worden uitgevoerd zonder het Hostinger Reach logo.
Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.
Reach heeft echt potentieel. Ik kan mijn eigen nieuwsbrief en besloten community opzetten met personen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het voelt veel persoonlijker dan sociale media.
Prachtige AI-e-mails vanuit één enkele prompt
Start je e-mailmarketing sneller met AI
AI e-mailbouwer
Begin nooit helemaal opnieuw. Omschrijf je idee en ontvang in enkele seconden een professionele e-mail, waarbij je volledige controle hebt over de bewerkingen.
AI-gestuurde segmentatie
Beschrijf in een chat met AI je doelgroep en ontvang direct een kant-en-klare groep, samengesteld op basis van gegevens en gedrag.
Slimme onderwerpsuggesties
Boost de openingspercentages met AI-gegenereerde onderwerpregels die perfect bij je e-mailcontent passen én direct de aandacht trekken.
