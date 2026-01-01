¿Por qué elegir Hostinger Reach?
Plantillas de email con IA en segundos
Nunca empieces de cero. Escribí tu idea y obtené un mail profesional en segundos, con control total sobre las ediciones pero sin necesidad de luchar con HTML o diseño. La IA hace todo.
Automatizaciones de email fáciles
Programá mails para ahorrar tiempo y mantener el ritmo. Podés usar plantillas de automatización listas para series de bienvenida o campañas drip. Cero trabajo manual, máximo engagement.
Todo alineado con tu marca
Configurá tu logo, colores y la info de tu empresa una sola vez para que se apliquen automáticamente en todos tus mails. Bonus: tus campañas salen sin el logo de Hostinger Reach.
Comparación de precios
Suscriptores
Precio
Precio
Hasta 500
AR$ 12.499,00
US$ 15
Hasta 2500
AR$ 56.099,00
US$ 30
Hasta 5000
AR$ 99.599,00
US$ 37,50
Hasta 10 k
AR$ 161.899,00
US$ 82,50
Hasta 50k
AR$ 560.399,00
US$ 255
*Fecha de comparación: 1 de Feb de 2026.
Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.
Reach tiene un potencial enorme. Puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.
Emails increíbles listos para enviar con un solo prompt
Email marketing potenciado con IA para que empieces rápido y fácil
Creador de emails con IA
Nunca empieces de cero. Escribí tu idea y obtené un mail profesional en segundos, con control total sobre las ediciones.
Segmentación inteligente con IA
Chateá con la IA para describir a qué contactos querés llegar y obtené un grupo listo según sus datos y actividad.
Sugerencias inteligentes de asuntos
Aumentá las aperturas con asuntos creados por IA que combinen con el contenido de tu email y llamen la atención.
¿Cuantos suscriptores tenés?
Mensual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
+3 mes(es) gratis
Automatizaciones de emails
Plantillas de email
Campañas de email
Anual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de emails
Plantillas de email
Campañas de email
El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos.