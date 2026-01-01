¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Eliminamos las complicaciones, las integraciones engorrosas y la necesidad de conocimientos en marketing. Reach permite a cualquier persona, desde un bloguero principiante hasta una pequeña empresa en expansión, crear, enviar y hacer seguimiento de mails profesionales en minutos.

Plantillas de email con IA en segundos

Nunca empieces de cero. Escribí tu idea y obtené un mail profesional en segundos, con control total sobre las ediciones pero sin necesidad de luchar con HTML o diseño. La IA hace todo.

Automatizaciones de email fáciles

Programá mails para ahorrar tiempo y mantener el ritmo. Podés usar plantillas de automatización listas para series de bienvenida o campañas drip. Cero trabajo manual, máximo engagement.

Todo alineado con tu marca

Configurá tu logo, colores y la info de tu empresa una sola vez para que se apliquen automáticamente en todos tus mails. Bonus: tus campañas salen sin el logo de Hostinger Reach.

Comparación de precios

Hostinger trabaja para que toda pequeña empresa pueda tener herramientas profesionales a un precio accesible. Ofrecemos funciones avanzadas para que los emprendedores puedan enfocarse más en el crecimiento de su negocio y menos en softwares caros.
Hostinger Reach
MailerLite

Suscriptores

Precio
Precio

Hasta 500

AR$ 12.499,00
US$ 15

Hasta 2500

AR$ 56.099,00
US$ 30

Hasta 5000

AR$ 99.599,00
US$ 37,50

Hasta 10 k

AR$ 161.899,00
US$ 82,50

Hasta 50k

AR$ 560.399,00
US$ 255

*Fecha de comparación: 1 de Feb de 2026.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

Reach tiene un potencial enorme. Puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustrador y creativo integral | keoghcreates.com

Emails increíbles listos para enviar con un solo prompt

Transformá tus ideas en emails profesionales en minutos, sin tener que diseñar ni programar.
Construí una audiencia fiel que vuelva por más
De la idea al email en minutos
Editá y mejorá chateando con la IA
Medí qué funciona para enviar con más estrategia
Email marketing potenciado con IA para que empieces rápido y fácil

Creador de emails con IA

Creador de emails con IA

Nunca empieces de cero. Escribí tu idea y obtené un mail profesional en segundos, con control total sobre las ediciones.

Segmentación inteligente con IA

Segmentación inteligente con IA

Chateá con la IA para describir a qué contactos querés llegar y obtené un grupo listo según sus datos y actividad.

Sugerencias inteligentes de asuntos

Sugerencias inteligentes de asuntos

Aumentá las aperturas con asuntos creados por IA que combinen con el contenido de tu email y llamen la atención.

30 días de garantía de devolución del dinero

¿Cuantos suscriptores tenés?

0
50k
0% OFF

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

AR$  12.499,00 /mes

+3 mes(es) gratis

Por 1 mes. Se renueva a AR$ 12.499,00/mes.
Enviá 3 500 emails por mes
5 créditos de IA gratis por mes
Sin logo de Reach en tus emails
Gestioná segmentos de audiencia ilimitados con IA
Conectá el Creador de páginas web de Hostinger o tu sitio de WordPress
Soporte prioritario 24/7

Automatizaciones de emails

Creá automatizaciones de emails de bienvenida
Creá secuencias de email automatizadas con intervalos
Mails automatizados de carrito abandonado y poscompra para WooCommerce
Emails automatizados de poscompra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Generá plantillas de email con IA
Editá plantillas generadas por IA
Recargá créditos de IA cuando quieras
Personalizá los emails con los nombres o direcciones
Aplicá los recursos de tu marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planificá las campañas con anticipación
Seguí aperturas, clics y rendimiento
Enviá emails de prueba antes del lanzamiento
Más vendido
74% OFF

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

AR$  3.299,00 /mes
Por 12 meses. Se renueva a AR$ 4.199,00/mes.
Enviá 3 500 emails por mes
5 créditos de IA gratis por mes
Sin logo de Reach en tus emails
Gestioná segmentos de audiencia ilimitados con IA
Conectá el Creador de páginas web de Hostinger o tu sitio de WordPress
Soporte prioritario 24/7

Automatizaciones de emails

Creá automatizaciones de emails de bienvenida
Creá secuencias de email automatizadas con intervalos
Mails automatizados de carrito abandonado y poscompra para WooCommerce
Emails automatizados de poscompra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Generá plantillas de email con IA
Editá plantillas generadas por IA
Recargá créditos de IA cuando quieras
Personalizá los emails con los nombres o direcciones
Aplicá los recursos de tu marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planificá las campañas con anticipación
Seguí aperturas, clics y rendimiento
Enviá emails de prueba antes del lanzamiento

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos.

Reach

Bienvenido a la nueva era del email marketing

Protejemos tu privacidad

