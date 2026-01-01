¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Lo ponemos fácil: no necesitas integraciones difíciles o un título en marketing. Reach permite a cualquier persona, desde un blogger principiante hasta una pequeña empresa en expansión, crear, enviar y hacer seguimiento de emails profesionales y de marca en minutos.

Plantillas de email con IA en segundos

Nunca empieces desde cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos. Control total para editar, pero sin complicaciones de bloques HTML ni diseño: la IA lo crea por ti.

Automatizaciones de email sencillas

Programa emails para ahorrar tiempo y mantener la constancia. Usa plantillas de automatización prediseñadas para series de bienvenida o campañas de goteo. Cero trabajo manual, máxima interacción.

Siempre fiel a tu marca

Configura tu logo, colores e información comercial una vez. Esto se aplicará automáticamente a cada email. Además, tus campañas se publicarán sin el logotipo de Hostinger Reach.

Comparación de precios

Hostinger cree que toda pequeña empresa merece herramientas profesionales a un precio asequible. Ofrecemos funciones avanzadas asequibles, para que los emprendedores puedan invertir más tiempo y dinero directamente en el crecimiento de su negocio, no en caros programas mensuales.
Hostinger Reach
MailerLite

Suscriptores

Precio
Precio

Hasta 500

CO$ 25.900
15 $

Hasta 500

CO$ 112.900
30 $

Hasta 5000

CO$ 200.900
37,50 $

Hasta 10 000

CO$ 326.900
82,50 $

Hasta 50 000

CO$ 1.129.900
255 $

*Fecha de comparación: 1 de Feb de 2026.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club para miembros de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Creativa integral | keoghcreates.com

Emails con IA impactantes a partir de un solo prompt

Convierte tus ideas en emails profesionales en minutos: no necesitas saber de diseño o programación.
Crea un público fiel que vuelva por más
Pasa de la idea al email en minutos
Edita y mejora chateando con la IA
Mide lo que funciona para optimizar tus emails
Dale vida a tu email marketing con IA

Creador de emails con IA

Creador de emails con IA

No vuelvas a empezar desde cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos, con total libertad de edición.

Segmentación impulsada por IA

Segmentación impulsada por IA

Chatea con la IA para describir los contactos que deseas alcanzar y obtén un grupo predefinido basado en sus datos y actividad.

Sugerencias inteligentes de asuntos

Sugerencias inteligentes de asuntos

Aumenta las tasas de apertura con asuntos generados con IA que coinciden con el contenido de tu email y captan la atención al instante.

Garantía de reembolso de 30 días

¿Cuántos suscriptores tienes?

0
50k
-0%

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

CO$  25.900 /mes

+3 mes(es) gratis

Durante 1 mes. Se renueva a CO$ 25.900/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 créditos de IA mensuales gratuitos
Envia emails sin el logo de Reach
Gestiona segmentos de audiencia ilimitados con tecnología de IA
Conecta tu sitio web de Hostinger o WordPress
Prioridad 24/7 para atención al cliente

Automatizaciones de email

Crea automatizaciones de emails de bienvenida
Crea secuencias de email automatizadas con retrasos
Emails de WooCommerce automatizados sobre carritos abandonados y luego de la compra
Emails de ecommerce automatizados posteriores a la compra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Genera plantillas de email mediante la IA
Edita plantillas generadas con IA
Recarga créditos de IA en cualquier momento
Personaliza los emails con el nombre o el correo electrónico del contacto
Guarda los recursos de marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planifica las campañas con anticipación
Haz seguimiento de aperturas, clics y rendimiento
Envia emails de prueba antes de la publicación
Más vendido
-73%

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

CO$  6.900 /mes
Durante 12 meses. Se renueva a CO$ 8.900/mes.
El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.

Reach

Entra en una nueva era del email marketing

