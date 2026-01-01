¿Por qué elegir Hostinger Reach?
Plantillas de email con IA en segundos
Nunca empieces desde cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos. Control total para editar, pero sin complicaciones de bloques HTML ni diseño: la IA lo crea por ti.
Automatizaciones de email sencillas
Programa emails para ahorrar tiempo y mantener la constancia. Usa plantillas de automatización prediseñadas para series de bienvenida o campañas de goteo. Cero trabajo manual, máxima interacción.
Siempre fiel a tu marca
Configura tu logo, colores e información comercial una vez. Esto se aplicará automáticamente a cada email. Además, tus campañas se publicarán sin el logotipo de Hostinger Reach.
Comparación de precios
Suscriptores
Precio
Precio
Hasta 500
CO$ 25.900
15 $
Hasta 500
CO$ 112.900
30 $
Hasta 5000
CO$ 200.900
37,50 $
Hasta 10 000
CO$ 326.900
82,50 $
Hasta 50 000
CO$ 1.129.900
255 $
*Fecha de comparación: 1 de Feb de 2026.
Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.
Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club para miembros de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales.
Emails con IA impactantes a partir de un solo prompt
Dale vida a tu email marketing con IA
Creador de emails con IA
No vuelvas a empezar desde cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos, con total libertad de edición.
Segmentación impulsada por IA
Chatea con la IA para describir los contactos que deseas alcanzar y obtén un grupo predefinido basado en sus datos y actividad.
Sugerencias inteligentes de asuntos
Aumenta las tasas de apertura con asuntos generados con IA que coinciden con el contenido de tu email y captan la atención al instante.
¿Cuántos suscriptores tienes?
Mensual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
+3 mes(es) gratis
Automatizaciones de email
Plantillas de email
Campañas de email
Anual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de email
Plantillas de email
Campañas de email
El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.