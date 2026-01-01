¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Eliminamos las complicaciones, las integraciones engorrosas y la necesidad de conocimientos de marketing. Reach permite a cualquier persona, desde un bloguero principiante hasta una pequeña empresa en expansión, crear, enviar y hacer seguimiento de emails profesionales en minutos.

Plantillas de emails con IA en segundos

No empieces nunca de cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos. Tendrás el control total para editar, sin tener que complicarte con bloques HTML o el diseño. La IA lo crea por ti.

Automatizaciones de email sencillas

Programa tus emails para ahorrar tiempo y mantener la constancia. Usa plantillas prediseñadas de automatización para series de bienvenida o campañas de goteo. Cero trabajo manual, máxima interacción.

Siempre fiel a tu marca

Configura tu logo, tus colores y los datos de tu negocio una única vez, y se aplicarán automáticamente en todos tus emails. Además, tus campañas se publican sin el logo de Hostinger Reach.

Comparación de precios

En Hostinger creemos que todos los pequeños negocios merecen herramientas profesionales sin pagar de más. Hacemos que las funciones avanzadas sean asequibles para que los emprendedores puedan invertir más tiempo y dinero directamente en hacer crecer su negocio, no en un software mensual costoso.
Hostinger Reach
MailerLite

Suscriptores

Precio
Precio

Hasta 500

MX$ 115.99
US$ 15

Hasta 2.500

MX$ 520.99
US$ 30

Hasta 5.000

MX$ 924.99
US$ 37,50

Hasta 10k

MX$ 1,502.99
US$ 82,50

Hasta 50k

MX$ 5,202.99
US$ 255

*Fecha de comparación: 1 de Feb de 2026.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y envío sin tener que usar varias herramientas. Todo está en un solo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

Reach tiene un enorme potencial. Puedo enviar newsletters y crear una comunidad de personas genuinamente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustrador y creativo integral | keoghcreates.com

Emails increíbles a partir de un solo prompt

Convierte tus ideas en emails profesionales en minutos, sin necesidad de saber de diseño ni de programación.
Haz que tu audiencia vuelva por más
Haz que tu audiencia vuelva por más
Haz que tu audiencia vuelva por más
Haz que tu audiencia vuelva por más
Haz que tu audiencia vuelva por más
Empieza con el email marketing más rápido gracias a la IA

Creador de emails con IA

No vuelvas a empezar desde cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos, con total libertad de edición.

Segmentación con IA

Chatea con la IA para describir los contactos que deseas alcanzar y obtén un grupo predefinido basado en sus datos y actividad.

Sugerencias inteligentes de asuntos

Mejora las tasas de apertura con asuntos creados con IA que encajen con el contenido de tu email y capten la atención al instante.

Garantía de devolución de dinero de 30 días

¿Cuantos suscriptores tienes?

0
50k
-0%

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

MX$  115.99 /mes

+3 mes(es) gratis

Durante 1 mes. Se renueva a MX$ 115.99/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 créditos de IA mensuales gratuitos
Envia emails sin el logo de Reach
Gestiona segmentos de audiencia ilimitados con tecnología de IA
Conecta tu sitio web de Hostinger o WordPress
Prioridad 24/7 para atención al cliente

Automatizaciones de email

Crea automatizaciones de emails de bienvenida
Crea secuencias de email automatizadas con retrasos
Emails de WooCommerce automatizados sobre carritos abandonados y luego de la compra
Emails de ecommerce automatizados posteriores a la compra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Genera plantillas de email mediante la IA
Edita plantillas generadas con IA
Recarga créditos de IA en cualquier momento
Personaliza los emails con el nombre o el correo electrónico del contacto
Guarda los recursos de marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planifica las campañas con anticipación
Haz seguimiento de aperturas, clics y rendimiento
Envia emails de prueba antes de la publicación
Más vendido
-73%

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

MX$  30.99 /mes
Durante 12 meses. Se renueva a MX$ 38.99/mes.
El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.

