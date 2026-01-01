¿Por qué elegir Hostinger Reach?
Plantillas de emails con IA en segundos
No empieces nunca de cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos. Tendrás el control total para editar, sin tener que complicarte con bloques HTML o el diseño. La IA lo crea por ti.
Automatizaciones de email sencillas
Programa tus emails para ahorrar tiempo y mantener la constancia. Usa plantillas prediseñadas de automatización para series de bienvenida o campañas de goteo. Cero trabajo manual, máxima interacción.
Siempre fiel a tu marca
Configura tu logo, tus colores y los datos de tu negocio una única vez, y se aplicarán automáticamente en todos tus emails. Además, tus campañas se publican sin el logo de Hostinger Reach.
Comparación de precios
Suscriptores
Precio
Precio
Hasta 500
MX$ 115.99
US$ 15
Hasta 2.500
MX$ 520.99
US$ 30
Hasta 5.000
MX$ 924.99
US$ 37,50
Hasta 10k
MX$ 1,502.99
US$ 82,50
Hasta 50k
MX$ 5,202.99
US$ 255
*Fecha de comparación: 1 de Feb de 2026.
Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y envío sin tener que usar varias herramientas. Todo está en un solo lugar.
Reach tiene un enorme potencial. Puedo enviar newsletters y crear una comunidad de personas genuinamente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales.
Emails increíbles a partir de un solo prompt
Empieza con el email marketing más rápido gracias a la IA
Creador de emails con IA
No vuelvas a empezar desde cero. Escribe tu idea y obtén un email profesional en segundos, con total libertad de edición.
Segmentación con IA
Chatea con la IA para describir los contactos que deseas alcanzar y obtén un grupo predefinido basado en sus datos y actividad.
Sugerencias inteligentes de asuntos
Mejora las tasas de apertura con asuntos creados con IA que encajen con el contenido de tu email y capten la atención al instante.
¿Cuantos suscriptores tienes?
Mensual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
+3 mes(es) gratis
Automatizaciones de email
Plantillas de email
Campañas de email
Anual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de email
Plantillas de email
Campañas de email
El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.