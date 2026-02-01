Perché scegliere Hostinger Reach?
Template di email AI pronti in pochi secondi
Non partire mai da zero. Scrivi la tua idea e ricevi un'email professionale in pochi secondi. Hai il pieno controllo per le modifiche, ma non devi preoccuparti di blocchi HTML o di design: l'AI ci penserà per te.
Automazioni email semplici
Pianifica le tue email per risparmiare tempo e rimanere coerente. Utilizza template di automazione predefiniti per serie di benvenuto o campagne di drip marketing. Zero lavoro manuale, massimo coinvolgimento.
Sempre in linea con il brand
Imposta il tuo logo, i tuoi colori e le informazioni aziendali una sola volta. Queste impostazioni verranno applicate automaticamente a tutte le email. Bonus: le campagne vengono inviate senza il logo Hostinger Reach.
Confronto dei prezzi
Iscritti
Prezzo
Prezzo
Fino a 500
5,99 €
15 $
Fino a 2.500
23,99 €
30 $
Fino a 5.000
41,99 €
37,50 $
Fino a 10 mila
68,99 €
82,50 $
Fino a 50 mila
236,99 €
255 $
*Data del confronto: 1 Feb 2026.
Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.
Reach ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.
Bellissime email AI da un unico prompt
Inizia a fare email marketing più velocemente con l'AI
Builder di email AI
Non partire mai da zero. Scrivi la tua idea e ricevi un'email professionale in pochi secondi, con pieno controllo sulle modifiche.
Segmentazione basata sull'AI
Chatta con l'AI per descrivere i contatti che vuoi raggiungere e ottenere un gruppo già pronto in base ai loro dettagli e alla loro attività.
Suggerimenti intelligenti per argomenti
Aumenta i tassi di apertura con righe dell'oggetto generate dall'AI che corrispondono al contenuto della tua email e catturano immediatamente l'attenzione.
Quanti iscritti hai?
Mensile
Fino a 500 abbonati unici al mese
+3 mensilità gratis
Automazioni email
Template email
Campagne email
Annuale
Fino a 500 abbonati unici al mese
Automazioni email
Template email
Campagne email
Il prezzo indicato è la tariffa mensile, escluse le tasse applicabili.