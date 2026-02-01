Warum Hostinger Reach wählen?
KI E-Mail-Vorlagen in Sekunden
Fangen Sie nie bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine professionelle E-Mail. Sie haben die volle Kontrolle über die Bearbeitung, müssen sich aber nicht mit HTML-Blöcken oder Design herumschlagen – die KI erstellt sie für Sie.
Einfache E-Mail-Automatisierungen
Planen Sie E-Mails im Voraus, um Zeit zu sparen und konsistent zu bleiben. Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsvorlagen für Willkommensserien oder Drip-Kampagnen. Kein manueller Aufwand, maximale Interaktion.
Immer markenkonform
Legen Sie Logo, Farben und Unternehmensinformationen einmal fest. Diese werden automatisch auf jede E-Mail angewendet. Bonus: Ihre Kampagnen laufen ohne Hostinger Reach-Logo.
Preisvergleich
Abonnenten
Preis
Preis
Bis zu 500
5,99 €
15 $
Bis zu 2.500
23,99 €
30 $
Bis zu 5.000
41,99 €
37,50 $
Bis zu 10.000
68,99 €
82,50 $
Bis zu 50.000
236,99 €
255 $
*Vergleichsdatum: 1. Feb. 2026.
Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.
Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club für Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.
Tolle KI E-Mails mit einer einzigen Eingabeaufforderung
E-Mail-Marketing mit KI schneller starten
KI E-Mail-Ersteller
Fangen Sie nie wieder bei Null an. Geben Sie Ihre Idee ein und Sie erhalten in Sekunden eine professionelle E-Mail – mit voller Kontrolle über die Bearbeitung.
KI-gestützte Segmentierung
Beschreiben Sie der KI, welche Kontakte Sie erreichen möchten, und erhalten Sie eine fertige Gruppe, basierend auf ihren Daten und Aktivitäten.
Intelligente Betreffvorschläge
Steigern Sie Öffnungsraten mit KI-generierten Betreffzeilen, die Ihren E-Mail-Inhalt widerspiegeln und sofort Aufmerksamkeit wecken.
Wie viele Abonnenten haben Sie?
Monatlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
+3 Mon. gratis
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
Jährlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
