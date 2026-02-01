Waarom zou je Hostinger Reach kiezen?

We hebben de complexiteit, omslachtige integraties en de noodzaak van marketingkennis weggenomen. Met Reach kan iedereen — van beginnende blogger tot groeiend bedrijf — in enkele minuten professionele e-mails maken, versturen en tracken in de stijl van hun merk.

AI e-mailtemplates in seconden

Begin nooit helemaal opnieuw. Typ je idee in en krijg in enkele seconden een professionele e-mail. Je hebt volledige controle om de e-mail te bewerken, maar je hoeft niet te worstelen met HTML-blokken of de vormgeving: de AI maakt de e-mail voor jou.

Eenvoudige e-mailautomatisering

Plan je e-mails vooruit en blijf consistent. Gebruik kant-en-klare automatiserings­templates voor welkomstseries of dripcampagnes. Geen handmatig werk, maximale betrokkenheid.

Altijd on-brand

Stel je logo, kleuren en bedrijfsgegevens één keer in. Deze worden vervolgens automatisch toegepast op elke e-mail. Bonus: je campagnes worden uitgevoerd zonder het Hostinger Reach logo.

Prijsvergelijking

Hostinger is van mening dat elk klein bedrijf professionele tools verdient zonder een hoog prijskaartje. Wij maken geavanceerde functies betaalbaar, zodat zelfstandige ondernemers meer tijd en geld kunnen investeren in de groei van hun bedrijf, in plaats van in dure maandelijkse software.
Hostinger Reach
MailerLite

Abonnees

Prijs
Prijs

Tot 500

€5,99
$15

Tot 2.500

€23,99
$30

Tot 5.000

€41,99
$37,50

Tot 10.000

€68,99
$82,50

Tot 50.000

€236,99
$255

*Datum van vergelijking: feb 1, 2026.

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.

Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

Kim Keogh Creates

Reach heeft echt potentieel. Ik kan mijn eigen nieuwsbrief en besloten community opzetten met personen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het voelt veel persoonlijker dan sociale media.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatief | keoghcreates.com

Prachtige AI-e-mails vanuit één enkele prompt

Zet je ideeën in een handomdraai om in professionele e-mails - geen ontwerp- of programmeerkennis nodig.
Bouw een loyaal publiek op dat terug blijft komen
Start je e-mailmarketing sneller met AI

AI e-mailbouwer

AI e-mailbouwer

Begin nooit helemaal opnieuw. Omschrijf je idee en ontvang in enkele seconden een professionele e-mail, waarbij je volledige controle hebt over de bewerkingen.

AI-gestuurde segmentatie

AI-gestuurde segmentatie

Beschrijf in een chat met AI je doelgroep en ontvang direct een kant-en-klare groep, samengesteld op basis van gegevens en gedrag.

Slimme onderwerpsuggesties

Slimme onderwerpsuggesties

Boost de openingspercentages met AI-gegenereerde onderwerpregels die perfect bij je e-mailcontent passen én direct de aandacht trekken.

30-dagen-geld-terug-garantie

Hoeveel abonnees heb je?

0
50k
0% KORTING

Maandelijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

€  5,99 /mnd

+3 mnd. gratis

Voor 1 maand. Verlenging voor €5,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

E-mailautomatiseringen

Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

E-mail templates

Genereer e-mailtemplates met behulp van AI
Bewerk de door AI gemaakte templates
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Personaliseer e-mails met de naam of het e-mailadres van de contactpersoon
Bewaar je brand assets voor een consistent ontwerp

E-mailcampagnes

Plan je campagnes vooruit
Volg geopende advertenties, klikken en prestaties
Stuur test e-mails voordat je live gaat
MEEST POPULAIR
67% KORTING

Jaarlijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

€  1,99 /mnd
Voor 12 maanden. Verlenging voor €1,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

E-mailautomatiseringen

Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

E-mail templates

Genereer e-mailtemplates met behulp van AI
Bewerk de door AI gemaakte templates
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Personaliseer e-mails met de naam of het e-mailadres van de contactpersoon
Bewaar je brand assets voor een consistent ontwerp

E-mailcampagnes

Plan je campagnes vooruit
Volg geopende advertenties, klikken en prestaties
Stuur test e-mails voordat je live gaat

De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.

Reach

Ontdek de toekomst van e-mailmarketing

Wij geven om jouw privacy

