Por que escolher a Hostinger Reach?

Eliminamos a complexidade, as integrações complicadas e a necessidade de conhecimento avançado em marketing. A Hostinger Reach permite que qualquer pessoa — de donos de blogs iniciantes a pequenas empresas em crescimento — crie, envie e acompanhe e-mails profissionais e alinhados à sua marca em minutos.

Modelos de e-mail com IA em segundos

Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos. Tenha controle total para editar, sem se preocupar com blocos de HTML ou design — a IA faz tudo por você.

Automações de e-mail fáceis

Agende seus e-mails para economizar tempo e manter a consistência. Use modelos de automação prontos para sequências de boas-vindas ou campanhas automatizadas de e-mail marketing. Zero trabalho manual, engajamento máximo.

Sempre fiel à sua marca

Configure seu logotipo, cores e informações comerciais apenas uma vez. Essas configurações serão aplicadas automaticamente a todos os seus e-mails. Além disso, suas campanhas serão enviadas sem o logotipo da Hostinger Reach.

Comparação de preços

A Hostinger acredita que toda pequena empresa merece ferramentas profissionais sem preços exorbitantes. Tornamos recursos avançados acessíveis, para que empreendedores possam investir tempo e dinheiro no crescimento do negócio — e não em softwares caros com mensalidades elevadas.
Hostinger Reach
MailerLite

Assinantes

Preço
Preço

Até 500

R$ 32,99
$15

Até 2.500

R$ 149,99
$30

Até 5.000

R$ 269,99
$37.50

Até 10 mil

R$ 439,99
$82.50

Até 50 mil

R$ 1.499,99
$255

*Data da comparação: Fev 1, 2026.

Leonardo Amoyr

A Hostinger Reach simplificou meu processo. Agora eu coleto leads, categorizo e envio, sem me perder entre várias ferramentas. Finalmente, tudo num lugar só.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

Kim Keogh Creates

A Reach tem um potencial incrível.Posso enviar newsletters e criar um grupo privadode pessoas que realmente se interessam pela minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Designer criativa | keoghcreates.com

Ferramentas de e-mail marketing incríveis de IA com um único prompt

Transforme suas ideias em e-mails profissionais em minutos – sem precisar de experiência em design ou programação.
Conquiste um público fiel que sempre te acompanha
Transforme sua ideia em um e-mail – em minutos
Edite e melhore conversando com a IA
Monitore o que funciona para enviar com mais estratégia
Acelere seu e-mail marketing com a IA

Criador de e-mails com IA

Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos, com controle total sobre as edições.

Segmentação com inteligência artificial

Converse com a IA para descrever os contatos que quer alcançar e tenha um grupo pré-definido com base em seus dados e atividades.

Sugestões inteligentes de assunto

Aumente suas taxas de abertura com títulos criados por IA que combinam com seu conteúdo e prendem a atenção do leitor na hora.

Garantia de reembolso de 30 dias

Quantos assinantes você tem?

0
50k
0% OFF

Mensal

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  32,99 /mês

+3 meses grátis

Por 1 mês. Renovação por R$ 32,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 créditos de IA grátis por mês
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Gerencie segmentos de público ilimitados com tecnologia de IA
Conecte o Criador de Sites da Hostinger ou o seu site WordPress
Suporte prioritário 24h

Automações de e-mail

Crie e-mails de boas-vindas automatizados
Crie sequências de e-mail automatizadas com intervalos
E-mails automatizados de carrinho abandonado e pós-venda do WooCommerce
E-mails de pós-venda automatizados para loja virtual no Criador de Sites da Hostinger

Modelos de e-mail

Gere modelos de e-mail usando IA
Edite modelos gerados por IA
Recarregue os créditos de IA a qualquer momento
Personalize e-mails com o nome ou e-mail do contato
Salve os elementos da marca para manter a consistência do design

Campanhas de e-mail

Agende as campanhas com antecedência
Monitore aberturas, cliques e desempenho
Envie e-mails de teste antes do lançamento
Mais popular
73% OFF

Anual

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  8,99 /mês
Por 12 meses. Renovação por R$ 10,99/mês.
O preço exibido é o valor mensal sem os impostos.

Reach

Chegou a nova era do e-mail marketing

