Por que escolher a Hostinger Reach?
Modelos de e-mail com IA em segundos
Nunca comece do zero. Digite sua ideia e receba um e-mail profissional em segundos. Tenha controle total para editar, sem se preocupar com blocos de HTML ou design — a IA faz tudo por você.
Automações de e-mail fáceis
Agende seus e-mails para economizar tempo e manter a consistência. Use modelos de automação prontos para sequências de boas-vindas ou campanhas automatizadas de e-mail marketing. Zero trabalho manual, engajamento máximo.
Sempre fiel à sua marca
Configure seu logotipo, cores e informações comerciais apenas uma vez. Essas configurações serão aplicadas automaticamente a todos os seus e-mails. Além disso, suas campanhas serão enviadas sem o logotipo da Hostinger Reach.
Comparação de preços
Assinantes
Preço
Preço
Até 500
R$ 32,99
$15
Até 2.500
R$ 149,99
$30
Até 5.000
R$ 269,99
$37.50
Até 10 mil
R$ 439,99
$82.50
Até 50 mil
R$ 1.499,99
$255
*Data da comparação: Fev 1, 2026.
A Hostinger Reach simplificou meu processo. Agora eu coleto leads, categorizo e envio, sem me perder entre várias ferramentas. Finalmente, tudo num lugar só.
A Reach tem um potencial incrível.Posso enviar newsletters e criar um grupo privadode pessoas que realmente se interessam pela minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.
Quantos assinantes você tem?
Mensal
Até 500 assinantes únicos por mês
+3 meses grátis
Automações de e-mail
Modelos de e-mail
Campanhas de e-mail
Anual
Até 500 assinantes únicos por mês
Automações de e-mail
Modelos de e-mail
Campanhas de e-mail
