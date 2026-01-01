Tot 67% korting op VPS-hosting
Beste VPS hosting deals
Aangedreven door AMD EPYC-processors
Betrouwbare NVMe SSD-opslag
Gratis wekelijkse back-ups
30-dagen-geld-terug-garantie
Kies je plan
64% KORTING
KVM 1
4,99 € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99 € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99 € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99 € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Veilig, snel, betrouwbaar
Profiteer van razendsnelle prestaties met een netwerksnelheid van 1 Gbps, aangestuurd door AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag.
Automatiseer en schaal met de Hostinger API – beheer implementaties, infrastructuur en AI-integraties eenvoudig. Bescherm je gegevens bovendien met gratis wekelijkse back-ups en handmatige snapshots wanneer jij ze nodig hebt.
Gemakkelijk te beheren
Beveilig je VPS met een beheerde firewall en DDoS-bescherming, en behoud volledige controle met root-toegang en een 1-klik-terminal in je browser.
Met Kodee, jouw AI-aangedreven VPS-agent, is serverbeheer een fluitje van een cent. Profiteer van dit alles tegen onverslaanbare Black Friday prijzen.
Veelgestelde vragen over Black Friday VPS-deals
