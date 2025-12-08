64% off AI-managed VPS Hosting
Die besten Black Friday VPS-Angebote 2025
Angetrieben von AMD EPYC-Prozessoren Zuverlässiger NVMe-SSD-Speicher Kostenlose wöchentliche Backups
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Sicher, schnell, zuverlässig
Genießen Sie blitzschnelle Leistung mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gbit/s – angetrieben von AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher.
Automatisieren und skalieren Sie mit der Hostinger API – verwalten Sie Bereitstellungen, Infrastruktur und KI-Integrationen mühelos. Außerdem bleiben Ihre Daten mit kostenlosen wöchentlichen Backups und manuellen Snapshots, wann immer Sie sie benötigen, geschützt.
Sofortige Bereitstellung
Greifen Sie auf beliebte Linux-Distributionen, Control Panels und Apps zu. Mit der reibungslosen 1-Klick-Installation starten Sie in Minuten.
Stellen Sie Ihre bevorzugten Tools nahtlos bereit und führen Sie sie aus – darunter Anwendungen wie Grafana, n8n, WordPress, Docker und viele mehr.
Einfach zu verwalten
Schützen Sie Ihren VPS mit einer verwalteten Firewall und DDoS-Schutz und behalten Sie die volle Kontrolle dank Root-Zugriff und einem 1-Klick-Terminal direkt in Ihrem Browser.
Mit Kodee, Ihrem KI-gestützten VPS-Agenten, wird die Serververwaltung zum Kinderspiel. Erhalten Sie all das zu unschlagbaren Black Friday-Preisen.
Entdecken Sie weitere Black Friday-Angebote von Hostinger
Häufig gestellte Fragen zu Black Friday VPS-Angeboten (FAQ)
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren VPS-Hosting-Angeboten für Black Friday und Cyber Monday.