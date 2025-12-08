64% off AI-managed VPS Hosting
Meilleures offres Black Friday 2025 sur les VPS
Processeurs AMD EPYC Stockage SSD NVMe fiable Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Sécurité, rapidité, fiabilité
Profitez de performances ultrarapides grâce à une vitesse réseau de 1 Gb/s, assurée par des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe.
Automatisez et développez vos projets avec l'API Hostinger. Gérez facilement les déploiements, l'infrastructure et les intégrations IA. Protégez également vos données grâce à des sauvegardes hebdomadaires gratuites et à des snapshots manuels disponibles à tout moment.
Déploiement instantané
Accédez aux distributions Linux, control panels et applications populaires. Lancez votre projet en quelques minutes grâce à l'installation en un clic.
Déployez et exécutez facilement vos outils préférés, y compris des applications comme Grafana, n8n, WordPress, Docker et bien d'autres.
Gestion facile
Le pare-feu géré et la protection contre les attaques DDoS garantissent la sécurité de votre VPS, tandis que l'accès root et le terminal en un clic depuis votre navigateur vous offrent un contrôle total.
Avec Kodee, votre agent VPS alimenté par IA, gérez votre serveur en toute simplicité. Profitez de toutes ces fonctionnalités à un prix imbattable à l'occasion du Black Friday.
Découvrez plus d'offres Black Friday Hostinger
FAQ concernant les offres Black Friday sur les VPS
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées concernant nos offres Black Friday et Cyber Monday sur l'hébergement VPS.